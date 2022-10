Xavi tras derrota del Barcelona ante el Inter: “el árbitro debería dar explicaciones

Xavi Hernández. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images) / Jonathan Moscrop

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró tras la derrota ante el Inter de Milán en Champions League marcada por la polémica final en la que el colegiado y el VAR no señalaron penalti por mano del neerlandés Denzel Dumfries en el descuento, que “el árbitro debería dar explicaciones”.

“Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto”, dijo nada más terminar el encuentro a los micros de Movistar.

La derrota de esta noche complica la clasificación a octavos de la competición continental y coloca el partido de la semana que viene, de nuevo ante el Inter, en el Camp Nou, como casi definitivo. El técnico aseguró estar “preocupado” por una situación que calificó como “complicada”.

Xavi analizó el encuentro y explicó el plan previsto: “Hemos querido atacar los espacios. Hemos generado más que ellos, pero no hemos conseguido marcar”.

“Al principio nos ha costado la circulación, pero en la segunda mitad hemos mejorado. Hay que hacer autocrítica, nos quedan tres finales todavía y lo vamos a intentar seguro”, añadió.

Además, se mostró sorprendido por el plan de juego del Inter: “Sabíamos que iban a jugar a la contra. Tal vez no nos esperábamos un bloque tan bajo. Nos hemos merecido el empate”, sentenció.