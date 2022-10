Encienden las alarmas en San Andrés por ciclón que podría convertirse en huracán

El ciclón tropical Trece podría convertirse en huracán, amenazando a Colombia, específicamente a San Andrés y Providencia.

“El problema más grande que tenemos ahora es la conectividad, ayer el 80 % de las dos islas estaba absolutamente desconectada. Eso es muy grave porque no nos permite organizarnos bien, no nos permite hacerle seguimiento al fenómeno, y desde el IDEAM no nos explican mucho” afirmó Pontón.

Otro de los problemas que señaló, es que debido a la falta de conectividad los habitantes no han podido realizar compras: “La situación nos impide ir al supermercado a pagar con tarjeta, nos impide ir al banco porque los cajeros no están funcionando por falta de conectividad”.

Si bien las autoridades no dan como hecho el paso de ciclón a huracán, los habitantes piden más información al respecto del fenómeno natural: “Ni lo han descartado, ni lo han confirmado. Yo estuve en una reunión de simulacro donde estaban Bomberos, Cruz Roja, La Unidad Nacional del Riesgo, y la conclusión es que hasta que no saliera de la Guajira no se podrá decir nada con certeza”, añadió.

Acerca de las medidas tomadas por la autoridades, Pontón señaló que desde el próximo sábado por la tarde habría toque de queda en San Andrés, “se están repartiendo volantes diciéndole a la gente cuáles son las medidas. No creo que estemos preparados para dar albergues”.

