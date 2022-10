¡Increíble! Familia denunció que Medicina Legal les entregó el cuerpo equivocado

De acuerdo a Melva Sanz, tía de Yeison José Centeno Sanz de 24 años, el pasado 19 de septiembre el joven sufrió un accidente de tránsito en las vías del departamento del Huila. Debido a que Centeno era de nacionalidad venezolana, sólo hasta el día de ayer sus familiares recibieron el cuerpo pues estaban realizando el proceso para repatriar al país de origen.

Sin embargo, cuando el cuerpo se encontraba en la funeraria San Jose de Neiva puesto que por temas económicos definieron darle cristiana sepultura en Colombia, se llevaron la sorpresa de sus vidas al enterarse que los restos de Yeison José ya habían sido sepultados 15 días antes por otras personas y que el cuerpo que tenían correspondía a un hombre de 40 años.

“El señor de la funeraria me llama diciéndome que me tiene una mala noticia… Hubo un error que se confundieron de cuerpo. A su sobrino se lo entregaron a otra familia y el señor se quedó aquí. Hace 15 días fue enterrado ya”, explicó la mujer.

Por su parte, la señora Maria Estela, familiar del hombre de 40 años, dijo que solo hasta hoy se enteró que habían enterrado y llorado a un desconocido porque la Fiscalía se comunicó para darles la lamentable noticia.

“Nos enteramos porque dieron a conocer la noticia y segundo, llamaron a mi hija de la Fiscalía para que me presentara… Me parece injusto lo que han hecho. Lloramos, la verdad es muy doloroso no nos dejaron ver el rostro y a la fecha no nos han respondido qué pasó”.