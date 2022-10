Habitantes de La Mojana anuncian bloqueos si no se continúan las obras en Caregato

La postura del Gobierno Nacional frente a la destinación de recursos para la culminación de las obras de control de inundaciones en La Mojana sigue siendo la misma. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se insiste en que la prolongación de la temporada de lluvias no garantizaría la efectividad de los trabajos.

Según reseñó el director nacional de esta dependencia, Javier Pava Sánchez, en el más reciente debate de control político desarrollado en la plenaria del Senado, hasta el momento las aguas del río Cauca han arrasado con más de 46 mil millones de pesos y el boquete solo se ha cerrado en 400 metros.

Esta respuesta no fue del agrado de los habitantes de esta subregión, quienes advirtieron que de no evidenciar la voluntad política del gobierno para el cierre de Caregato, optarían por las vías de hecho.

“Tienen una negativa con el problema de Caregato. Lo que ellos no saben es que hay obras que se han hecho en el río Cauca y todavía están ahí. Caregato se va porque no hicieron mantenimiento. Que el país sepa que nosotros nos estamos preparando para hacer una huelga definitiva, hasta no nos den solución no desalojaremos la vía que comunica a la costa con el interior del país”, señaló Abel Regino, vocero de los ganaderos.

“Me podría cansar de mencionar los cierres que se han hecho en otros puntos y ahí están las obras, hemos tenido que meter recursos propios para ayudar al gobierno y ni así quieren hacer las obras”, agregó.

Durante el mismo debate de control político el senador cordobés, Fabio Amín, indicó que las obras que hasta ahora se han adelantado en el llamado ‘Canal de La Esperanza’, sí han ayudado con el amortiguamiento del río Cauca a su paso por el municipio de Ayapel y que, aunque entiende "las limitaciones técnicas y presupuestales", "la gente necesita y reclamaciones y respuestas inmediatas”.

No obstante, el compromiso asumido por Sánchez, fue el de incrementar las ayudas toda vez que han sido insuficientes ante el número de damnificados. Del mismo modo aseguró que se desarrollaría un modelo productivo en las áreas secas de la zona.