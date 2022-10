Nico Ponce y los detalles de la serie Contigo capitán, inspirada en Paolo Guerrero

Nico Ponce, actor que interpreta al futbolista peruano Paolo Guerrero en la serie ‘Contigo capitán’, estuvo en Contrarreloj de W Radio para hablar sobre la producción y los retos que tuvo al interpretar a histórico goleador.

“Los momentos más difíciles fueron en Suiza porque llegué a tener 39 de fiebre. Ha sido bastante duro porque varios de los técnicos cayeron uno a uno, parecía ‘survivor’, pero la experiencia fue espectacular”, afirmó.

Asimismo, dio detalles de lo que las personas pueden encontrarse en el primer capítulo de la serie.

“Lo peor de todo es que esto llegó cuando estaba cumpliendo su sueño que era llevar a Perú al Mundial, marcó el gol del empate ante Colombia. Me encanta que el primer capítulo comience con ese recuerdo hermoso”, indicó.

Por otro lado, habló de la sanción a Paolo Guerrero por tomar un mate de coca, una bebida típica en Sudamérica.

“Yo me metí en la piel de Paolo, fueron meses de preparación, investigación y conversaciones con él, en las que me contó su verdad. Es una pena que en Europa no se conozca que aquí en Sudamérica se consume el mate de coca o la hoja en infusiones y es algo normal”, señaló.

Sobre su interpretación, aseguró: “si les gustó mi trabajo es el mayor regalo que puedo recibir”

Además, se refirió a la exigente preparación física que tuvo para meterse de lleno en el papel de Guerrero, un deportista de élite.

“Definitivamente fue una preparación física bastante dura. Soy una persona que hace deporte, pero el nivel de preparación de Paolo es la de un atleta, bajé 10 kilos”, dijo.

También destacó el papel de la madre de Paolo Guerrero en la vida del jugador, pues, según indicó, “es su vida”.

“Ella es su mano derecha, él es muy apegado a su madre, es como si fuera su vida. Su padre también es parte de su proceso de preparación, pero la mamá es una celebridad en Perú”, mencionó.

Finalmente, aseguró que la producción ha sido “bien recibida” entre la comunidad peruana y latinoamericana.

“Siempre habrá comentarios de todo tipo, positivos y haters. Tengo que ser sincero, la serie ha sido bien recibida, a la gente le ha tocado el corazón y al que no es porque es de piedra”, comentó.