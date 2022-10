Hidroituango comenzará operaciones antes del 30 de noviembre, según gerente de EPM

Ante las preocupaciones por el futuro de Hidroituango, La W conversó con el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo. El funcionario se refirió sobre la entrada en operación de las turbinas, que deberían encenderse antes del 30 de noviembre para evitar otra multa.

“Hoy el cronograma nos da que sí somos capaces de entrar las dos unidades antes del 30 de noviembre. Que quisiéramos más tiempo, por supuesto, a nadie le gusta tener el pie en el cuello, es una discusión que está pendiente con el Gobierno Nacional, pero estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para entrar con las unidades a tiempo”, aseguró Carrillo.

El gerente de EPM también aseguró que “no hay preocupación alguna ante la demanda energética”.

En cuanto a las pruebas en las unidades de Hidroituango, explicó que una de ellas comenzará pruebas en los próximos días.

“Las unidades hasta el momento están en prueba, la unidad 1 comienza pruebas con agua esta semana, tienen como objetivo calibrar equipos cuya masa supera las 700 toneladas”, expresó Carrillo.

Sobre un proceso de contratación en Hidroituango, dijo: “el 14 de octubre lo que pasa es el cierre de la licitación, ese día tendremos las propuestas y la idea es que sabremos cuántas empresas y consorcios entregaron oferta vinculante para terminar las obras de Ituango”.

¿Por qué hay preocupación por el futuro de Hidroituango?

La W conoció que la entrada en operación no sería posible a menos de dos meses de la fecha estipulada, según las explicaciones de algunos expertos y fuentes cercanas a Hidroituango.

Pese a la incertidumbre, EPM insiste en que Hidroituango entrará en operación antes del 30 de noviembre.

“Las empresas de energía como nosotros participamos en procesos de subasta, es un mercado donde tendríamos que pelear codo a codo con todos los generadores y nunca ha sido el propósito de EPM enriquecerse injustamente”, agregó.

¿Qué pasaría si se hace efectiva la multa?

El gerente de EPM indicó que el escenario no es buscar pagar una multa si no comienza la operación de Hidroituango. Sin embargo, en dado caso que eso ocurra, tendría que ser de obligatorio cumplimiento.

“En ese escenario las sanciones son de obligatorio cumplimiento, ¿la pregunta es si nos sobran los recursos? La respuesta es no, nos toca hacer un reacomodo. Este tipo de cosas no se derivan de situaciones recientes, sino lo que se derivó de la contingencia. Hemos llamado la atención sobre el proyecto de un avance para que vean que no se le está diciendo mentiras al país”, dijo Carrillo.

A continuación, escuche la entrevista completa con Jorge Andrés Carrillo, el gerente de EPM, sobre el futuro de Hidroituango.