No he renunciado a la oposición: Rodolfo Hernández tras reunión con Petro

Luego de aproximadamente dos horas de reunión entre el presidente Gustavo Petro y el senador Rodolfo Hernández, éste último se pronunció, asegurando que fueron varios los temas que se expusieron sobre la mesa entre ellos el económico y las propuestas que ha planteado el nuevo Gobierno.

Así mismo, Hernández, el excandidato presidencial, aseguró que mantendrá su posición de respaldar o no los temas con los que está de acuerdo con este Gobierno.

“No he renunciado a la crítica y a la oposición y lo que me parezca bueno lo tendré que apoyar. Mi compromiso es con Colombia”, dijo Hernández.

En ese mismo sentido, respondió a las críticas que dicen que no hizo lo suficiente para quedarse con la Presidencia.

“Perdí. Alguien tenía que perder, nunca en ninguna encuesta ganaba, lo que hice fue milagroso al apoyo de los colombianos. Mi conciencia está tranquila. Muchos dicen que me faltó, pero mi capacidad llegó al máximo, me entregué a Colombia”.

Por otra parte, confirmó que estará hasta el próximo 25 de octubre en el Congreso tras presentar su renuncia.” Estoy hasta esa fecha porque fue lo que le recomendaron por si se vuelve a presentar otra oportunidad. Me voy a preocupar por estos problemas no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso”.

Por último, el senador se refirió al proceso en su contra asegurando que no se ha robado un peso y que respeta y acata las decisiones de los jueces.