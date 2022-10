Familias en Córdoba exigen indemnización por construcción de vía concesionada

Asegurando sentirse engañadas por la Agencia Nacional de Vías, ANI, ocho familias residentes del municipio de Cotorra, en Córdoba, exigen una indemnización por los “impactos sociales” causados por la ejecución del proyecto que contempla la conexión vial entre esta sección del país y los departamentos de Sucre y Bolívar, a cargo de la Concesión Ruta al Mar.

Según advirtieron, tras una reunión de socialización con la ANI, los residentes de esta zona del departamento cedieron sus terrenos para dar paso a la construcción del tramo concesionado que va desde Cotorra hasta Lorica, sin embargo, no han recibido los pagos correspondientes.

“La ANI les creó unas expectativas que no se cumplieron, ellos manejaron en las reuniones un léxico que las comunidades no les iban a entender. Según aseguran las familias, les prometieron que les pagarían el predio más los perjuicios causados, pero no les explicaron con claridad cómo iban a ser estos pagos”, señaló Daniel Pacheco, abogado de una de las familias.

Además de ello, denuncian que en su momento la ANI hizo un giro de recursos que correspondería a los pagos, pero de un solo predio y por valor de 69 millones de pesos, lo que a su juicio fue un desconocimiento de las divisiones del terreno, las cuales suponen medidas diferentes.

“El juez que venía conociendo el caso, que es el juez primero de Lorica, se declaró sin competencia en el proceso. Ese proceso se fue para Bogotá para ser sometido a un nuevo reparto y eso se demora y la ANI ni les ha pagado el precio que corresponde por el predio, ni les ha pagado la indemnización. La ANI hizo un estudio arbitrario porque los metió en un solo globo y eso no puede ser porque ellos tenían una división material en el predio y una ubicación específica”, sentenció Pacheco.

Por otro lado, el abogado asegura que estas personas se encuentran en condición de desplazadas, toda vez que el nivel de la obra, que aún no ha sido culminada, quedó por encima del nivel de las viviendas, lo cual ha generado inundaciones.

“Los predios están inundados, perdieron cultivos y sus modos de vivir. A ellos los han desplazado porque les ha tocado salir de sus viviendas”, indicó.

Ante este panorama, anunciaron una protesta pacífica para el próximo 17 de octubre, con la que se tomarán la vía nacional.