“Hace 25 años fumo marihuana”: representante a la Cámara Daniel Carvalho

Durante el segundo debate del acto legislativo que regula el cannabis para mayores de edad, el representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, reconoció que fuma marihuana desde hace 25 años.

Durante su intervención, aclaró que esto no ha sido un impedimento para graduarse como ingeniero civil y culminar dos maestrías “con las mejores notas”.

“Eso no me ha impedido ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular en diferentes cargos”, aseguró.

El congresista también contó, ante la plenaria, que la semana pasada se hizo 18 exámenes médicos en los que le recomendaron bajarle a la sal, al azúcar, al cigarrillo, pero no a la marihuana.

“A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño, no me ha llevado a problemas con la ley. Saben qué me ha hecho daño, la estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así, o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad cuando no lo soy. Lo que nos ha hecho daño es la falta de información”, agregó.

La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información. #HoraDeRegular #CannabisDeUsoAduto pic.twitter.com/662ricWvjc — Daniel Carvalho (@davalho) October 11, 2022

Frente a la aprobación del proyecto de acto legislativo, el representante a la Cámara y autor, Juan Carlos Losada, aseguró que es un logro para las libertades individuales.

“Aquí estamos cumpliendo el mandato del presidente de reformular la política de drogas de verdad”, señaló.