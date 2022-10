Sor Teresa Gómez reafirmó vínculos de exdirectiva del Incora con tierras despojadas

La cuñada de los hermanos Castaño y exrepresentante legal de la Fundación “fachada” de las Autodefensas, Funpazcor en Córdoba, sor Teresa Gómez, en su declaración de testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entregó información sobre el despojo paramilitar y la compra de tierras del Fondo Ganadero de Córdoba.

En la diligencia señaló que fue ella la que le advirtió a Benito Osorio cuando vio que muchas tierras estaban sin papeles que “no las compraran”, pero ante su insistencia, decidió presentarles a los directivos del Fondo a la directora jurídica del Incora, María Inés Cadavid, para que les legalizara las tierras que tenían problemas legales, y que a la postre pertenecían a campesinos desplazados por las Autodefensas en la zona.

“Yo llamé a Benito Osorio y a Benito Molina y les dije: a ustedes como fondo no les conviene comprar esa tierra, porque hay mucha tierra sin papeles, entonces ¿cómo van a legalizar esa tierra? (...) ay, pero cómo así (dijeron ellos), ahora si ustedes quieren seguir con la compra yo conozco a una señora jurídica del Incora que ella les puede ayudar a legalizar toda esa tierra, entonces ellos optaron porque les presentara a la doctora María Ines, nos reunimos en la finca La 52″, señaló.

Es más, indicó que posteriormente se realizaron reuniones con propietarios de las tierras, con presencia de la directora Cadavid, para preguntarles quién quería vender, pero según Gómez “sin presionarlos”, reafirmando ella su condición de gestora “social” que no aprobaba el uso de la violencia. Incluso, dijo que sintió gran tristeza cuando vio a Benito Osorio confesando que quemaban las casas de campesinos, porque ella no “aprobaba” eso.

“Cuando yo fui, que Benito Osorio me invitó, las casas estaban, la gente estaba cultivando (...) yo le dije deles la mejor tierra, o cómpresela más cara, cuando las quemaron yo no fui por allá, yo no sé, yo nunca lo comprobé y nunca iré” indicó.

Por otra parte, de acuerdo con lo dicho por Gómez, en una primera visita a tierras en Urabá, en compañía de Benito Osorio y Bonito Molina estuvo ofreciendo algunos predios, pero no hubo negocio; pero ya en una segunda reunión en la finca La 52, de Luis Ángel Gil Zapata “Panina”, asegura que los directivos del Fondo (entre ellos estaba Luis Gonzalo Gallo ese día) le pidieron que les ayudara a comprar las tierras en Tulapas.

Según Gómez, en su polémica justificación, le pidieron ese favor “del cual se arrepiente” porque de acuerdo con ellos, podría conseguir las tierras al precio que querían pagar por hectárea: $350.000, mientras que directamente al Fondo Ganadero, los campesinos le venderían más caro.

En desarrollo de lo anterior, sor Teresa Gómez dijo que, por medio de Benito Osorio, el empresario Luis Gonzalo Gallo le mandaba razones preguntando cómo iba la compra de la tierra, y que estaba “muy contento” con las tierras que se habían adquirido. Asimismo, sostuvo que todos los negocios contaban con la aprobación del exasesor jurídico del Fondo, Carmelo Esquivia Guzmán, y que nada se compraba sin su autorización.

“Benito Osorio me mandaba decir que cómo estaba, que cómo iban las compras, que él estaba muy contento con las compras (...) hablamos allá en la Finca La 52, pero el que me daba las razones del doctor Gallo era el doctor Benito Osorio, las razones eran que estaba muy contento, que siguiera con las compras, para adelante, yo iba cada 8 días a informarles qué tierras había comprado” detalló Sor Teresa Gómez.

También, la cuñada de los Castaño expresó de forma polémica que no hubo dinero de los Castaño en las compras, que ella pagaba los anticipos a los campesinos con su “propio dinero”, y luego desde el Fondo Ganadero le reembolsaban la plata.

Sobre la motivación de la familia Castaño en que el Fondo Ganadero se asentara en la zona de Tulapas, según la versión de Sor Teresa, el único interés de Vicente Castaño era que esa zona que estaba “desolada” fuese ocupada por la autoridad, llevando empleo y “progreso” a Tulapas.

“La mayoría de las personas con las que hablé estaban felices de que alguien les comprara porque ya daban eso por perdido, a mí ninguno, yo les preguntaba: ¿usted está de acuerdo? me decían vea señora yo hace 20 años no voy por allá, otros estaban en Ciénaga de Oro, otros en Necoclí, pero a mí ninguno me dijo que no quería vender” sostuvo.

En el caso del exparamilitar Guido Vargas ‘Camisa verde’ y comisionista en los negocios, indicó que los testimonios sobre la entrega de dineros por parte de ese sujeto a campesinos para que vendieran, y por medio de amenazas, tuvo lugar a una “compra previa” pero no tiene nada que ver con los negocios del Fondo Ganadero “Vargas nunca entregó plata mía” sostuvo Gómez.