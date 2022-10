Cancelan agenda del presidente Gustavo Petro en Montería

Fuentes del Gobierno Nacional confirmaron a La W Radio que el presidente Gustavo Petro, no viajará a Montería este 14 de octubre como inicialmente se había informado, sino que estará cumpliendo con una agenda privada en la ciudad de Bogotá.

Cabe recordar que en la capital de Córdoba esperaban al mandatario en la clausura del XXVIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se adelanta desde el pasado 12 de octubre y que ha contado con la presencia de reconocidos juristas nacionales e internacionales.

En contexto en La W:

En ese sentido, en la ciudad se habían decretado medidas restrictivas como como la no circulación de vehículos repartidores de cilindros de gas y vehículos de transporte de escombros y trasteos en la jurisdicción comprendida entre Los Garzones y las comunas 8 y 9, en el norte de la capital de Córdoba y, de igual forma, las autoridades municipales prohibieron el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas de uso civil (drones), en el área urbana de Montería entre las 6:00 a.m., y las 3:00 p.m.

Le puede interesar: