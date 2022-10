Qatar 2022: Fecha y hora en Colombia del primer partido del Mundial

Copa del Mundo de fútbol. (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images) / FRANCK FIFE

A pocos días para el Mundial de Qatar 2022, en Colombia ya se comienza a sentir la emoción del inicio del torneo más importante en el fútbol, a pesar de que la selección colombiana no haya clasificado.

Y es que en un inicio la Fifa había asegurado que el Mundial iniciaría el lunes 21 de noviembre, pero semanas después reconfirmó y el juego de apertura entre Qatar y Ecuador será el domingo 20 de noviembre.

Este juego entre qataríes y ecuatorianos se realizará a las 11:00 de la mañana hora colombiana, por lo que no habrá ‘excusas’ para perderse el inicio del Mundial.

Además, previo a este juego se realizará la ceremonia de apertura del torneo, como es una tradición en la historia de los mundiales.

Aunque el 20 de noviembre solo se jugará el partido inaugural, el lunes 21 llega cargado de juegos llamativos como Senegal vs. Países Bajos, Inglaterra vs. Irán y Estados Unidos vs. Gales.

Cabe recordar que en Colombia, en muchos casos, las jornadas de partidos iniciarán desde las 5:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.