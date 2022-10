‘Macho, la hombría en un bisturí’: la serie que romperá prejuicios de la vasectomía

David Carlier, director de la serie ‘Macho, la hombría en un bisturí’, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para entregar detalles de la nueva producción de Canal Capital que llegará a las pantallas el próximo 24 de octubre a las 7:30 de la noche.

Según comentó Carlier, esta es una serie de comedia. “Habla de un tema tan importante como la vasectomía. Yo siempre he pensado que el tema de la sexualidad y el tema de la planificación para nosotros los hombres no es fácil hablarlo. Uno no consulta muy frecuente al médico para estos temas”.

Añadiendo que “cuando surgió la idea, decidimos abordar el tema desde ese punto de vista, un poco la ignorancia que tenemos nosotros los hombres respecto al tema de la educación sexual”.

Sobre lo que investigaron para poder realizar esta serie, Carlier indicó que “nos dimos cuenta que la vasectomía no es una cirugía, es una intervención quirúrgica que dura un par de minutos y que tiene 5 días de reposo y 4 semanas sin actividad sexual para que la mujer no quede en embarazo”.

En cuanto a cómo se van a abordar los diferentes mitos alrededor de este procedimiento durante la producción, el director explicó que la historia gira en torno a una pareja. “Nuestro protagonista nunca puede expresar el miedo que siente por hacerse la intervención”.

Por otra parte, especificó que ‘Macho’ desmitifica los prejuicios que se tejen en torno a la vasectomía durante la confrontación de diferentes posturas sociales.

Escuche la entrevista completa a continuación: