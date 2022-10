Personera de Cartagena advierte sobre venta de lotes en la Isla de Tierra Bomba

La Personera Distrital de Cartagena, Carmen de Caro Meza, advirtió este marte que, en la Isla de Tierra Bomba, zona insular de la capital de Bolívar, algunos particulares están loteando y ofreciendo a la venta terrenos que son propiedad del Estado.

Según detalló De Caro Meza, la mayoría de los terrenos que están ofreciendo a la venta son propiedad del Distrito y solo la Alcaldía de Cartagena podría entregarlos a quienes comprueben que son residente de vieja data en la isla o raizales.

“La Personería de Cartagena se dio a la tarea de revisar si en Tierra Bomba los lotes son por posesión o por tradición. La curaduría urbana ha informado que estos terrenos no pueden ser loteados así que advertimos a las personas que se le está ofreciendo estos loteos es que tengan mucho cuidado ya que no pueden comprar un lote que no vaya a tener matricula inmobiliaria porque no se va a poder adquirir”, explicó De Caro.

La funcionaria hizo el llamado también a las autoridades distritales para que hagan seguimiento a esta denuncia. “Estos lotes son del Estado y el Incoder hizo clarificación de tierras y estableció que los lotes en Tierra Bomba, en su gran mayoría son del Distrito y por consiguiente son imprescriptibles y son bienes fiscales que no pueden ser vendidos a particulares ni mucho menos ser loteados”, concluyó.