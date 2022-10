Juan Carlos Losada arremete contra el Gobierno en debate sobre Jurisdicción Agraria

El representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, arremetió contra el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y el Pacto Histórico por no haber instalado una mesa técnica para discutir la posibilidad de que la futura Jurisdicción Agraria y Rural también aborde temas ambientales.

Durante el segundo debate del proyecto que crea esa instancia, el congresista lamentó que dicha concertación se haya hecho durante el Gobierno de Iván Duque y no en el actual.

“A nosotros no nos pueden seguir dando el trato de bancada de quinta categoría, queriendo imponernos los textos sin ni siquiera discutirlos con nosotros. Y podría dar aquí diez ejemplos de eso porque si no está bancada no estaría furiosa por la 1418 o por temas de la reforma tributaria”, dijo.

Y argumentó que, en el pasado, distintos expertos le dieron el visto bueno a la inclusión de los temas ambientales en la nueva jurisdicción.

“En mi criterio personal, controvertible y derrotable, si se quiere, la Jurisdicción Ambiental debería ser separada de la Jurisdicción Agraria porque lo ambiental no solamente es rural y agrario, es principalmente urbano también”, le respondió el ministro.

Además, el coordinador ponente del proyecto, Gabriel Becerra, informó que la próxima semana se instalará la mesa técnica para dar la discusión.