Petro insistió en una reforma pensional durante su Gobierno

El presidente Gustavo Petro, en medio del Primer Foro Iberoamericano: Retos de la Formalización Laboral, que se llevó a cabo en el Hotel Tequendama se refirió a la reforma pensional que necesita el país y la cual planteó desde que estaba en su carrera a la Presidencia.

“Querer reformarlo, implica y esa es la propuesta que hemos hecho, dijimos un régimen de pilares, dijimos que la cotización del trabajador y de su empresario, vaya en parte a un gran fondo en primer pilar, público, de reparto simple, que garantice pensión al menos al cotizante, es decir, estoy hablando del 20%. Y de ahí para adelante, dependiendo de los salarios altos, qué porcentaje de la población colombiana tiene salarios altos, tengan la libertad, después de cotizar en el primer pilar, en segundos pilares libres y privados”, dijo el jefe de Estado.

Así mismo, Petro agregó que así se garantizará la pensión al 20% de los trabajadores en la economía formal. “Estoy hablando del total de adultos posibles, que están en la economía formal, pero hoy en los fondos privados nunca tendrían pensión”, indicó.

Petro también hizo énfasis que el apoyo del Estado también llega a un 20% del total de la población adulta mayor con el llamado bono pensional, que, según las cifras actuales, es de 16 dólares mensuales.

“Los que cotizan, es decir, los y las asalariadas, es decir, la formalidad, sus empresarios cotizan o ellos cotizan a fondos privados de pensiones al estilo chileno. ¿Tendrán pensión? De ese 20%, el 80% no tendrá pensión. Cotizan para ahorrar obligatoriamente en unos fondos privados, que administran los dos grandes banqueros de Colombia, pero que al final, bajo el cálculo actual, no suman tanto por sus bajos salarios, la mayoría de salario mínimo, que no permite el ahorro individual tener pensión. Y ese es nuestro sistema pensional. Es decir, en realidad nada”, dijo Gustavo Petro.

Petro, finalizó diciendo que, hoy por hoy, a la mayoría de los pensionados actuales, les está pagando es el Estado, del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos.

“Si los cotizantes entregaran parte de la cotización al fondo público, se libera un recurso en el Estado que deja de gastarse y, entonces, podríamos gastarlo en la población vieja que hoy no tiene ninguna pensión o recibe 16 dólares. No es mucho, porque hemos hablado de medio salario mínimo, que hoy también, de acuerdo con la tasa de cambio, equivale de 100 a 120 dólares mensuales, pero eso es más de lo que da este sistema y cubriría el 100%, es decir, alcanzar un concepto básico, la de universalidad”, puntualizó Petro.