Presidente Petro lanzó dardos a banqueros que también tienen fondos de pensiones

Desde el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro habló una vez más de la reforma pensional que ha propuesto desde que estaba en campaña y que tanta controversia ha generado.

Esta vez, el mandatario aseguró que se han alarmado por su idea, pero no se han cuestionado por lo que pasa con los fondos pensionales privados que están en manos de algunos banqueros.

“Van apareciendo quiénes dicen que cómo se les ocurre que una reforma pensional de este nivel es la expropiación del ahorro de los que cotizan en los fondos privados de pensiones. Y se les olvida decir que esas cotizaciones ya han sido expropiadas en parte por los dos banqueros más ricos de Colombia”, dijo el jefe de Estado.

A esto, Petro añadió: “pero ahí no hay prensa, ahí si no hay escándalo, ahí sí no hay pedagogía para explicar por qué de manera masiva. ¿Por qué? Porque esos medios de comunicación le pertenecen a los banqueros más ricos de Colombia y como hay una falta de conciencia en la sociedad colombiana como aún como pasaba antaño hace unos siglos”.

Finalmente, indicó que “hay trabajadores y trabajadoras que creen que es cierto lo que les dicen de que la reforma que propone el Gobierno los afectará a ellos, pues son pobres, pero nunca tendrán pensión si sigue el actual sistema de fondos privados, el cual les quita los dineros que la gente cotiza, es decir, a la gente que trabaja”.