“No tengo ni idea por qué me denuncia; algo está tramando”: Abudinen sobre Tapia

El pasado 18 de octubre el abogado y contratista Emilio Tapia presentó una denuncia contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, a quien le atribuye los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación por el escándalo de Centros Poblados.

En diálogo con Daniel Coronell en el Reporte Coronell de W Radio, Abudinen se refirió al anuncio de Tapia y aseguró desconocer las razones por las que el abogado la está denunciando.

Además, manifestó que no tiene conexión con Tapia, “nunca lo he conocido, ni lo quiero conocer, nunca en mi vida lo he visto”.

Cabe resaltar que Tapia fue condenado a 17 años de prisión por el llamado carrusel de la contratación de Bogotá. Sin embargo, logró una rebaja sustancial en la pena por colaboración con la justicia, tras aceptar su responsabilidad en los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Abudinen señaló que Tapia no aparecía dentro de la Unión Temporal Centros Poblados, “el hampón de Emilio Tapia no aparecía en la Unión Temporal Centros Poblados, entonces eso quiere decir que tiene unos testaferros que no solamente tienen cuatro empresas, sino quién sabe cuántas empresas más existan, donde el Estado esté contratando a todo este andamiaje de corruptos que engañan al Estado”.

De igual forma, se refirió a la posible participación de Emilio Tapia en la falsificación de la garantía bancaria “es un tema que la Fiscalía General de la Nación está investigando. Sin embargo, en muchos testimonios en preacuerdos aceptan que efectivamente la garantía era falsa y el juez me dio la condición de víctima porque quienes cometieron la conducta punible fueron ellos”.

En ese sentido añadió: “yo no tengo ni idea por qué me denuncian y a qué delitos se refiere el sujeto Emilio Tapia, porque es un hampón, él sí tiene experiencia en esos delitos, mientras que yo ni he sido condenada, ni tengo experiencia en esos delitos”.

“Esta denuncia es por algo, esta denuncia no es gratis. Algo que se está tramando el señor Tapia alrededor de este tema, porque no es normal que el señor Tapia me denuncie por los delitos que él ha cometido”, puntualizó.