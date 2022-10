Karen Abudinen sobre Emilio Tapia: “Jamás en la vida me he sentado con ese hampón”

La exministra de las Tic Karen Abudinen habló en exclusiva para El Reporte Coronell y contó detalles del caso de Centro Poblados, y admitió que nunca se ha sentado ni ha conversado con Emilio Tapia. “Nunca lo he conocido, ni lo quiero conocer, nunca en mi vida lo he visto”.

Asimismo, aseguró que no tiene ninguna conexión con Tapia, ni ella ni su familia lo han visto ni le han otorgado información.

Emilio Tapia es uno de los implicados y condenados por el caso de Centros Poblados, el cual, fue descubierto el pasado en el 2020 luego de que el Ministerio aprobara un anticipo de 70.000 millones de pesos que serían para una licitación pública por más de un billón de pesos con la finalidad de entregarle señal de internet a más de 7.000 escuelas rurales.

A Tapia le imputaron el delito de peculado por apropiación por este caso de corrupción el que se habría apropiado de manera ilegal de $6.182.000.000.

La Fiscalía anticorrupción cree que el peculado por apropiación solo suma 15 mil millones de pesos, y que, de ellos, solo 6 mil son responsabilidad de Emilio Tapia.

Debido a esto, la exministra advirtió que en este caso los contratistas engañaron al Estado, asegurando que los bandidos son ellos, “porque nos engañaron”.

Además, explicó que Emilio Tapia en su momento, no aparecía en el caso. “El hampón Emilio Tapia no aparecía en la Unión Temporal Centros Poblados, entonces eso quiere decir que tiene unos testaferros que no solamente tienen cuatro empresas sino que quien sabe cuantas empresas no están contratando a este andamiaje de corruptos que engañan al Estado”.

Ante la posible falta de verificación por parte del Ministerio, Abudinen aclaró que lo único que hizo falta fue llamar al banco, pero que no se hizo por entender que son documentos verdaderos.

“Es no es una responsabilidad del funcionario público porque ese no fue mi error”, dijo.

En este sentido, en las últimas horas un juez le reconoció la condición de víctima a la exministra por la falsificación de la garantía en la que se dice que Emilio Tapia, Jorge Enrique López y Juan José Laverde falsificaron dicho documento.

Respecto a este pronunciamiento, la exministra dice que la Fiscalía está investigando todo el material probatorio que confirmaría la participación de Tapia, sin embargo “hay muchos testimonios y en muchos preacuerdos ellos han asegurado que esa garantía era falsa y que tenían conciencia de esa falsedad”.

En este caso, Karen Abudinen se vio envuelta en muchos señalamientos y fue expuesta a la opinión pública, situación que también afectó a su familia. Sin embargo, aseguró que “voy para adelante, a seguir con mi vida, yo no puedo quedarme con los brazos cruzados”.

Emilio Tapia se encuentra en la cárcel de Ibagué después de que el Inpec negara la petición de la Fiscalía de regresarlo a La Picota de Bogotá. El contratista sigue negociando con la Fiscalía en busca de un preacuerdo.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Exclusivo: habla Karen Abudinen, exministra de las TIC 28:42 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/383/753c1829-e427-4556-b3ce-af3400df9c23/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Reporte Coronell

Las últimas 24 horas de la vida de Karen Abudinen han sido una montaña rusa de emociones.

Tal como se lo contamos en El Reporte Coronell, la exministra de las TIC fue denunciada por el detenido Emilio Tapia, quien le atribuye cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación.

Minutos después de esta publicación, el juez que adelanta uno de los ocho procesos abiertos por el asunto de Centros Poblados le reconoció a la exministra su condición de víctima en el caso de la falsificación de la garantía bancaria que permitió la celebración del billonario contrato de Centros Poblados.

Karen Abudinen y Centros Poblados

Vamos a recordar brevemente de qué se trata el asunto: cuando Karen Abudinen era ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, la cartera a su cargo abrió una licitación pública por más de un billón de pesos para entregarle señal de internet a más de 7.000 escuelas rurales.

La periodista Paola Herrera publicó en W Radio una investigación periodística que advirtió tempranamente sobre posibles irregularidades en el proceso.

En 2020, Paola empezó inició la publicación de su investigación aquí en Sigue La W y en su cuenta de Twitter donde, entre otros, publicó un trino que decía:

“Colombia, el único país en donde empresas que fabrican muebles, hacen edificios residenciales y comercializan productos de ferretería se unen para participar en una licitación por dos billones para llevar conectividad (sin tener satélites) a zonas apartadas. Lo peor: se la ganan”.

Colombia, el único país en donde empresas que fabrican muebles, hacen edificios residenciales y comercializan productos de ferretería se unen para participar en una licitación por 2 billones para llevar conectividad (sin tener satélites) a zonas apartadas. Lo peor: se la ganan — Paola Herrera (@PaoHerreraC) December 9, 2020

El mismo día de ese trino, 9 de diciembre de 2020, sin atender las advertencias periodísticas, el contrato fue otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados.

El Ministerio aprobó un anticipo de 70.000 millones de pesos y cuando los contratistas empezaron a incumplir, los llamaron a una audiencia de descargos junto con el Banco Itaú Corpobanca que, presuntamente, había expedido la garantía de cumplimiento.

En esa reunión virtual, las personas que representaban al banco se mostraron sorprendidas. No entendían por qué los llamaban, ya que el Banco Itaú no había expedido la garantía.

Es decir, estaban ante un documento falsificado.

Poco después, se supo que detrás de algunas empresas de la Unión Temporal Centros Poblados estaba Emilio Tapia, abogado y economista, quien ya había sido condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

También se supo que una parte importante del anticipo de 70.000 millones se había gastado en bienes suntuarios como un apartamento en Miami.

La ministra Abudinen le declaró la caducidad al contrato, el señor Tapia volvió a la cárcel, la ministra salió de su cargo y una parte de la plata pública se refundió probablemente para siempre.