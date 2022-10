“Era tripulación y piloto novatos”: Pilotos sobre situación interna de Viva Air

El vuelo 8332 de Viva Air despegó desde Cali a Riohacha. Al aproximarse a la capital de La Guajira, la aeronave no aterrizó por mal tiempo por lo cual se tomó la decisión de intentar aterrizar en Medellín. Rionegro recibió la aeronave con truenos y nubosidad, por lo cual el piloto tomó la decisión de subir nuevamente a Montería donde logró aterrizar, declarando emergencia por falta de combustible.

Según la bitácora de vuelo, el avión habría aterrizado a Montería con apenas 200kg de combustible. Fuentes le aseguraron a la W Radio que no hubo un accidente porque “la ruta Medellín-Montería es en línea recta. Si en ese trayecto se hubiera realizado un desvío de 10-15 grados, téngalo por seguro que ahí queda (...) ya que se va para un lado toda la gasolina y las bombas eléctricas no tendría combustible para chupar. La situación fue muy muy crítica” aseguró un piloto de la aerolínea que pidió no ser identificado para evitar tener repercusiones en el trabajo.

Según pilotos activos contactados por la W Radio, esta no sería una situación nueva al referirse a un vuelo que intentó aterrizar en Pereira hace unos meses: “Una tripulación novata, con un piloto nuevo y un copiloto nuevo, por motivos meteorológicos no vieron la pista e hicieron un sobrepaso, una maniobra mal hecha. Fue tan mal hecha que la cola de la aeronave estuvo a 3 metros de la pista. Donde esa cola impacte, con los 60 mil caballos de fuerza que tiene esa aeronave en esos motores, se puede presentar una tragedia”.

Por otro lado, un avión se habría quedado sin frenos al aterrizar en Cali, a raíz de un error en un mantenimiento realizado el día antes del vuelo. “Aterrizando, le habían dejado un computador que gobierna los frenos y la dirección de la aeronave en tierra. Cuando el avión toca tierra, el computador se desconecta y el avión de 77 mil kilos con 180 personas a 350km/h, queda sin freno y sin dirección”.

Miembros de la tripulación de Viva Air le atribuyen estos errores a la presión ejercida por el área administrativa y comercial. Por ejemplo, afirman que para mantenerse como “la aerolínea más puntual de Colombia” le exigen a la tripulación preparar el siguiente vuelo en apenas 50 minutos desde que el avión aterriza.

Frente a la situación expresa del vuelo 8332, Cali – Riohacha, Viva en un comunicado reiteró su postura oficial, manifestando:

La seguridad de nuestros pasajeros es intransable y es el eje central de todas nuestras operaciones. A lo largo de estos diez años de historia, siempre hemos volado cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el Reglamento Aeronáutico de Colombia. La situación de este vuelo en particular, vale recordarlo, se presenta por condiciones meteorológicas que impidieron aterrizar en el aeropuerto de destino y el alterno que se había seleccionado para la planeación del vuelo.

Respecto al incidente, el capitán y el centro de control tomaron las medidas establecidas por los protocolos aeronáuticos para este tipo de situaciones, lo que garantizó el aterrizaje en el Aeropuerto Los Garzones de Montería a las 2:09 p.m. hora local. Reiteramos que cada vuelo tiene una preparación especial y siempre lleva combustible para ir al aeropuerto de destino, aeropuertos alternos y sostenimiento dependiendo de las condiciones meteorológicas que se tengan. El vuelo 8332 tenía combustible para más del doble del tiempo planeado para su recorrido.

En cuanto a los testimonios entregados en este informe sobre presuntos problemas en otros vuelos, se espera pronunciamiento oficial de la aerolínea.