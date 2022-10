Unidad de Búsqueda ha recuperado 37 cuerpos de posibles desaparecidos en El Copey

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) reveló que en tres fases de intervención al cementerio alterno del municipio de El Copey, Cesar, ha recuperado 37 cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.

Según lo indicado por el ente transicional, las excavaciones en la zona (protegida por medidas cautelares por parte de la JEP tras la aparición de huesos a cielo abierto) se vienen adelantando desde el 2020 incluso con el acompañamiento de las familias buscadoras de seres queridos y la Comisión Colombiana de Juristas.

“Esto ha sido una experiencia grande y bonita, nunca había visto sacar restos de una fosa como lo vi y esto me impresionó, al menos lo tomé bien, ojalá no sea que no esté mi hijo ahí, pero es una satisfacción para aquellos que también andan buscando sus seres queridos” indicó Marleny Brochel, madre de un joven desaparecido.

Por ejemplo, entre los restos podría hallarse la identidad de víctimas de desaparición forzada entre los años 1996 al 2002.

Asimismo, la Unidad señaló que ha venido realizando encuentros con la mesa de víctimas del municipio y habitantes de la zona, con miras a recabar mayor información sobre posibles lugares donde puedan hallarse restos de desaparecidos.