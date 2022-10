¿Operador de Aguas de Yopal falsificó carta de multinacional para ganar contrato?

Sigue La W reveló detalles de un supuesto secretismo en una concesión para el manejo de aguas residuales por 30 años y con un costo de más de $300.000 millones en Yopal. Esta denuncia desencadenó en un documento que habría sido falsificado.

¿Cuáles son los documentos que generan dudas?

Felipe Becerra, exdiputado del Casanare, aseguró que más allá del contrato hay un tema que les preocupa y tiene que ver con los documentos presentados en la propuesta y que aparentemente KWI no conocía lo que estaba ocurriendo en Yopal.

“En el SECOP no publicaron la información, fue a destiempo, ellos se respaldan en que no necesitaban hacerlo. Cuando la tuvimos empezamos a revisar la propuesta con los logos de KWI y la firma del representante en Colombia. Comenzamos a comunicarnos con la empresa en Austria, está la trazabilidad, los audios, él mismo queda sorprendido y dice que envíe la información porque no conoce lo que está pasando en Yopal. Cuando envío la propuesta y el contrato, inmediatamente él responde y dice que desconocen que exista una persona que los represente en Colombia”, aseguró Becerra.

En cuanto a estos documentos, agregó: “lo que me preocupa es que salga el gerente a mostrar una carta con el sello de KWI, si el ingeniero Raul Cesar Bulacia que fue el que me escribió del correo desmintiendo que había un representante para Colombia”.

Sigue La W conoció la carta que le hizo llegar supuestamente Raul Cesar Bulacia, quien firma como CEO en Colombia al gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Jairo Bosuet Pérez.

Allí supuestamente reconfirma la relación técnica y comercial con Ingenicontec S.A.S. para contar con la tecnología KWI en Yopal. A continuación, dicho documento.

Documento. Ampliar

Documento. Ampliar

Sin embargo, hay otra carta que fue expedida por Raul Cesar Bulacia con membrete y sello donde aparece la dirección postal en Austria. Aparentemente no conocen que están usando su nombre para entregar el contrato en Yopal. A continuación, puede ver esta carta.

Documento KWI Ampliar

¿Cuál es el supuesto “contrato a escondidas”?

De acuerdo con lo denunciado en el Concejo de Yopal, se trataría de un cuestionando contrato por $305.550 millones por 30 años para una actualización tecnología en la PTAR e implementar un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales en Yopal.

Allí se asegura que se va a utilizar una tecnología KWI y Jessica Avella, concejal de Yopal, Casanare, contó más detalles sobre esta denuncia.

“Estamos en debate de control político y se cita a la empresa por contratos firmados a escondidas de la ciudadanía donde se reúne la junta directiva, hemos venido denunciando ante la Contraloría y el Concejo las irregularidades que no solo se basan en el contrato”, indicó.