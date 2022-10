Reforma tributaria: ¿cuánto pagará cada pensionado de acuerdo con su mesada?

Colombia

Los impuestos a las pensiones han despertado una de las mayores preocupaciones de los colombianos en torno al proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Gustavo Petro y que se discute en el Congreso de la República.

En la actualidad, las pensiones cuentan con una exención de 38 millones de pesos. No obstante, en el proyecto de ley en curso se establece que, de ser aprobado, empezarían a pagar impuestos las personas que reciban una mesada de 10 millones de pesos en adelante.

En medio del debate en torno a los cambios que propone el proyecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hizo un cálculo para conocer el valor que tendrían que pagarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, las personas con pensiones superiores a los $10 millones.

El cálculo se realizó basado en el estimado de los impuestos a pagar por personas que solo reciben ingresos de pensiones, desde un millón hasta 25 millones de pesos. El Observatorio tuvo en cuenta las rentas exentas y los pagos por salud para estimar la base gravable sobre la que aplicaría el impuesto.

¿Cuánto pagará cada pensionado de acuerdo con su mesada?

Según el cálculo, la tasa de tributación sería progresiva: desde el 1% para quienes cuentan con una pensión de 11 millones de pesos, hasta el 14% para los que reciben una mesada de 25 millones de pesos.

Por ejemplo, un pensionado que recibe 11 millones de pesos tendría que pagar una tarifa de 1%. Esto quiere decir que pagaría 106.218 pesos al mes.

Otro pensionado que reciba una mesada de 15 millones de pesos se someterá a una tarifa de 6%, contribuyendo así 968.580 pesos al mes.

Elevando más la cifra, el Observatorio estimó que una persona que reciba una pensión de 25 millones de pesos de mesada tendrá una tarifa del 14%, así que pagará 3,5 millones de pesos al mes.

Tenga en cuenta que Luis Carlos Reyes, director de la DIAN, ha reiterado que solo el 1,6 de los 7 millones de adultos mayores del país cuentan con una pensión. A su vez, son pocos los pensionados que ganan más de 10 millones de pesos en Colombia.

Luis Carlos Reyes, director de la Dian, explicó en W Radio quiénes son las personas que deben pagar impuestos.

Recordemos que en la ponencia de reforma tributaria el artículo 2 advierte que “las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, estarán gravadas solo en la parte del pago anual que exceda de mil setecientos noventa (1.790) UVT ($5′600.000)”.

Al respecto, aseguró que hay tres razones por las cuales “Las pensiones de menos de 10 millones no van a pagar impuestos. Hay tres razones por las cuales uno no pague impuestos: uno son las rentas exentas otros son los ingresos de renta no constitutivos de renta y otras son las rentas gravadas a una tarifa de cero. Estas tres significa que usted no paga impuestos sobre esa plata y los $5.600.000 a lo que se refiere el senador Miguel Uribe se refieren únicamente a las rentas exentas. Él no está tendiendo en cuenta las otras dos”.

