España destaca a empresario colombiano que triunfa con sus restaurantes en Madrid

Se trata del manizalita Harvin Orozco quien llegó a Madrid hace más de 20 años y gracias a su tenacidad, empeño y capacidad de trabajo hoy se ha convertido en un ejemplo para sus compatriotas.

Confiesa al diario El Mundo que sus primeros años fueron difíciles, que en más de una ocasión pensó en regresar a Colombia, “pero, no podía volver abatido”. Asegura que se llenó de valentía y decidió en cada obstáculo encontrar una oportunidad.

Valora la ayuda incondicional de gente “maravillosa, que le ayudó en su camino” y sin los cuales no podría haber llegado al éxito que hoy le rodea y que en alguna ocasión a veces ni se lo cree.

Después de 10 años es hoy uno de los empresarios más destacados de una de las zonas más atractivas del centro de Madrid, el barrio de Chueca donde con su grupo Lakama ha fundado cinco negocios de diferentes formatos entre bares, cafés y restaurantes: La Kama Café, La Kama Bar, La Hambre, Baranoa, y, su última creación, Aguapanela: un restaurante de cocina colombiana que está de moda dentro del público latino y extranjero.

En este restaurante hace un recorrido gastronómico por las diferentes regiones de Colombia de la mano del famoso y prestigioso Chef Charlie Otero quien ha diseñado los principales platos.

“El mundo de la hostelería me ha dado más de lo qué imaginé. Por ejemplo, cuando dejé mi país no lo conocía bien. Ahora digo que gracias a Madrid, he podido regresar a Colombia y viajar por todas sus regiones, y traer de allí, lo mejor de su gastronomía, no solo para los madrileños, sino también para los amantes de la mejor culinaria de Europa”, agrega en la entrevista firmada por el periodista Ricardo Tello del diario El Mundo.