Farc negó reclutamiento de niños, abuso sexual a mujeres y narcotráfico en Urabá

La W tuvo acceso por fuentes en la JEP al documento de observaciones por parte de la Procuraduría delegada ante ese tribunal transicional, en el que cuestionó la falta de aporte a la verdad de los excomandantes del Frente 58 de la extinta guerrilla en distintos crímenes, y expuso las tesis de los exmandos que controvierten su conocimiento y responsabilidad en crímenes en la zona de Urabá.

En el escrito del ministerio público se detalló, cómo excomandantes de las Farc en esa zona, por ejemplo Jhoverman Sánchez ‘El Manteco’, negaron que se reclutara niños menores de 15 años, expresando que solo tuvo conocimiento de algunos casos cuando llegó a la comandancia, y afirmando que los jóvenes de 15 años no combatían, sino que eran dedicados solamente a “recoger leña o hacer comida”.

Incluso, ‘El Manteco’ expresó que adelantó esfuerzos para que los niños menores de 15 años fueran devueltos a sus casas. El Ministerio Múblico, a diferencia de lo dicho por Sánchez y tomando como ejemplo el caso de varios guerrilleros que se enrolaron a los 15 años de edad, concluyó que las declaraciones dadas por los exintegrantes del Frente 58 sobre los 15 años de edad para el ingreso buscan “con las declaraciones así rendidas en sus versiones, blindar su conducta de reclutamiento de menores bajo el amparo de lo consignado en el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario”.

“La conducta de “reclutamiento ilícito” fue una práctica utilizada de “manera permanente y sistemática dentro de los Frentes que hacían parte del Bloque” indicó la Procuraduría.

Además de negar el reclutamiento de menores con edad inferior a los 15 años, los exmandos del Frente 58 no reconocieron nexo alguno con el narcotráfico más allá del “cobro de impuesto” a quienes, según ellos, sí se dedicaban al negocio, y expresando que siempre buscaron que “por una hectárea de coca sembrada, se sembraran tres de pancoger”.

También, desconocieron haber presenciado algún caso de abuso sexual a las mujeres dentro de las filas del Frente 58, y mucho menos haber realizado abortos obligatorios o conocido de violaciones; es más, de ninguna manera reconocieron algunos casos en el que guerrilleras fungieran como acompañantes sexuales de los comandantes del Bloque José María Córdoba de las Farc.

“...se advierte que esta fue una conducta de poco detalle y profundización por el equipo del despacho relator con relación a los hechos victimizantes que gravitaron alrededor de ella, quedó mucha temática sin abarcarse, como en efecto serían los temas de relaciones que guerrilleras mantuvieron sin su consentimiento con comandantes” expresa el documento de la Procuraduría.

Asimismo, otro de los polémicos planteamientos de los excomandantes de las Farc fue señalar que ellos no desplazaban a la gente en medio de las incursiones armadas, y que estas solamente se movían de su hogar cuando ocurrían “acciones militares” en medio de la confrontación con la fuerza pública, pero voluntariamente.

“La declaración del compareciente fue clara en dejar advertido que no fue una política de la organización ni era un objetivo de las acciones armadas en las que participaron el generar intencionalmente desplazamiento de los pobladores de los territorios donde tenía injerencia el Frente 58, no obstante, sí acepta que con las acciones bélicas generaban desplazamiento forzado de la población civil, ajena al conflicto armado, que por miedo a represalias de los otros actores armados, por no haber informado que había presencia guerrillera en el territorio de enfrentamiento, se veían obligados a trasladarse” sostuvo Jhoverman Sánchez ‘El Manteco’, recogido por el ministerio público.

Así las cosas el ministerio público solicitó mayor aporte a la verdad desde los comparecientes sobre esos delitos, y una más robusta profundización por parte del despacho a cargo, en dilucidar la ocurrencia de esos crímenes.

Incluso, ante reconocimientos de los excombatientes sobre secuestros extorsivos y en el marco del control territorial, acciones bélicas, así como extorsiones y “vacunas” llamándoles “impuestos para la paz”, el Ministerio Público reconoció esos avances, pero indicó que deben ser ahondados tal cual como pidió en el caso de las minas antipersona y el hallazgo de desaparecidos (solicitando indagar en el Gobierno cuál información han aportado).

Finalmente, el Ministerio Público pidió declarar al excomandante del Frente 58, Jhoverman Sánchez ‘El Manteco’, como uno de los máximos responsables del patrón criminal, así como citar a declarar a Jairo Alirio Puerta ‘Omar’ excomandante de ese frente entre 1994 y 1995.