Protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia, ¿qué piden los estudiantes?

Victoria Murillo, académica y politóloga de la facultad de Ciencias Políticas en América Latina de la Universidad de Columbia, donde se han generado las mayores protestas estudiantiles, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la situación que se vive en las instalaciones.

Para iniciar, Murillo explicó que no ha podido ingresar a su oficina porque los estudiantes que estaban en el campamento se tomaron un edificio y por esto tomaron la decisión de cerrar el campus.

“El primer día de la protesta entró la Policía y ha habido profesores que controlan quién entra y sale del campamento. De algún modo protegen a los estudiantes por el miedo a la represión porque el primer día de la protesta ocurrió que llamaron a la Policía y por esto, los profesores se organizaron para proteger a los estudiantes”, dijo.

Asimismo, indicó que muchas universidades están en desacuerdo con la política norteamericana en la guerra. “Columbia ya fue tomada cuando la guerra en Vietnam, en el año 92 por otro conflicto, o sea esta sería la cuarta vez que se toman este edificio. En ese contexto, el pedido de los estudiantes en los campamentos era que la universidad desinvierta de compañías en Israel, que están vinculadas a la guerra y a las armas”.

Por otra parte, la académica destacó que las clases de los estudiantes no se han visto afectadas. “Yo no he visto que impidan a estudiantes entrar a clases, no hay clases frente a la protesta. Normalmente no conozco ningún caso de alguien al que le hayan impedido entrar a clases”.

