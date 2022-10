Había incompatibilidad: gerente del Acueducto de Bucaramanga por presunta corrupción

Bucaramanga

A través de un derecho de petición, W Radio había solicitado al gerente del acueducto Metropolitano de Bucaramanga respuesta a unos interrogantes generados tras conocer la denuncia del concejal Carlos Parra de un presunto carrusel de contratación en esta entidad.

Hernán Clavijo habló a los micrófonos de La W del contrato 080 y 122 con idéntico objeto y valor y respondió que “no se ha podido desarrollar una actividad crítica para el acueducto, la primera se le adjudica a un consorcio y en ese momento identificamos que hay una incompatibilidad de proponente y nos vemos obligados a cancelar ese contrato”.

Agregó que de manera inmediata se le había notificado a la Contraloría, a la junta directiva de la entidad y a control interno y se canceló el proceso. También, dice que le notificara a la agencia de seguros para ejecutar las pólizas. “Hicimos todos los trámites para cancelar el contrato y dejar las evidencias y se vuelve a sacar la convocatoria que no ha cambiado nada y ya 32 proponentes se han presentado interesados”.

Al momento de la suscripción del acta de inicio dice Clavijo que se advierte que existe el conflicto de interés “había una incompatibilidad y además había una falsedad en documento privado porque el contratista al presentarse manifestó bajo gravedad de juramento que no está en curso ninguna causal de incompatibilidad ni inhabilidad, eso nos da bases para dar por terminado el contrato”.

El gerente habló también de la continuidad de estas personas en la entidad y aseguró que “adelantamos una investigación por parte de control interno y con base en los hallazgos, abrir los procesos disciplinarios a las tres personas que están involucradas”.

Aclara que estas personas tienen un contrato laboral a término indefinido y llevan más de 15 años en la entidad y se debe respetar el debido proceso para evitar demandas millonarias contra el acueducto.

Clavijo también dice que esto se había denunciado desde el pasado 30 de agosto, sin embargo, el concejal Carlos Parra dice que fue solo hasta el 3 de octubre, un día antes de que el gerente presentara el informe en la corporación, que se canceló el contrato.

Al parecer, este no es el primer contrato que estas personas celebran con la entidad “durante la investigación se hace referencia a unos contratos que ocurrieron entre el 2017 y 2019, hacen parte de los hallazgos y serán tenidos en cuenta de los procesos disciplinarios”, dice Clavijo que no se va a concentrar en unos contratos que no se dieron durante su gerencia.

“Esto para mí es gravísimo, pero se debe seguir el debido proceso, hacia mediados de este mes tendríamos una conclusión de este tema”, puntualizó Clavijo.

El sindicato de trabajadores de esta entidad también denunció que hay irregularidades en otros contratos por lo que piden que la Contraloria haga una auditoria exprés.