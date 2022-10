Desde el SENA Risaralda piden recursos para material educativo e infraestructura

Aulas completamente inundadas con riesgo de accidentes por el contacto con las conexiones eléctricas, docentes y estudiantes haciendo arreglos por su propia cuenta para poder hacer uso de las aulas de clase y falta de material para las cátedras de diferentes programas son algunas de las dificultades que hoy se denuncian en las sedes del SENA tanto de Pereira como de Dosquebradas.

Hace un par de meses, la comunidad de la sede de Pereira realizó un plantón a las afueras de la institución pidiendo compromiso por parte de las directivas y el Gobierno Nacional, para que entreguen la asignación presupuestal correspondiente, se inicien los arreglos y se entregue el material educativo y ahora la misma situación la denuncian tanto los docentes como los estudiantes de la sede del municipio industrial.

El presidente del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, Sindesena, Juan Felipe López, manifestó, que hay un desbalance en la asignación presupuestal porque se aprueban recursos para otros aspectos pero no para las situaciones urgentes como el arreglo de filtraciones que ha puesto en riesgo a la comunidad educativa.

“Tenemos espacios de formación inundados por agua, algunas instalaciones eléctricas están en el suelo y se podría presentar un riesgo mayor. Hay presupuestos para otras cosas pero para está situación no, además, llevamos casi un año haciendo la gestión pero no se ha logrado; por otro lado, los recursos destinados no son los suficientes. A los instructores y aprendices les toca buscar una solución a esta situación y poder hacer sus clases”, explicó López.

Expresó también que hubo una reunión con el Gobierno Nacional en el que se aprobó un rubro de más de 800 mil millones de pesos para arreglar la infraestructura de las sedes de Risaralda, pero aún no ha llegado el dinero y no hay una respuesta certera al respecto.

“La distribución presupuestal que se tenia en este momento esta desequilibrada y no son suficientes para estos temas en específicos. En este momento hay dos niveles, uno es nacional donde el 5 de agosto estuvimos hablando con ellos y se comprometieron en ayudar con una inversión de 825 mil millones de pesos para poder solucionar las diferentes problemáticas, pero hasta ahora el dinero no ha llegado”, manifestó el presidente del Sindicato.

Por el momento no hay una programación de nuevos ceses de actividades o manifestaciones, pero tanto estudiantes como docentes indican que si no hay una respuesta oportuna sobre la fecha en la que llegarán los recursos, realizarán un paro indefinido tanto en Pereira como en Dosquebradas.