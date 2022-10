Reforma Tributaria: Gustavo Petro confirmó que se cae el impuesto a pensiones altas

Colombia

Se cae el impuesto a las pensiones altas previsto en la reforma tributaria. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro, tras llegar a un acuerdo con las bancadas del Gobierno.

Este artículo era apoyado por el Gobierno, pero había reparos por parte del Partido liberal, entre otros.

De este modo, ningún pensionado tendrá que pagar impuesto por ese concepto.

El mandatario anunció que la meta de recaudo será de 20 billones para 2023 y puede subir a cerca de 23 billones de pesos en 2026.

Además, modificaron la tributación del sector hidrocarburos (petróleo y carbón), pero se mantiene la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta.

“Se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta, por un criterio básico y fundamental los bienes del subsuelo de la nación desde la Constitución de 1886 son propiedad de la nación son propiedad pública son propiedad del pueblo colombiano y en esa medida la Nación cuando concede su explotación económica por un particular tiene el derecho a una regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta”, aseveró el mandatario.

Además, señaló que la sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el sector carbonero dependerá del precio internacional del petróleo y del carbón.

“Entre más bajo sea el precio internacional, no habrá sobretasa. Aquí hay una fórmula matemática que traza unos percentiles de hasta donde no hay sobretasa, de dónde a dónde la sobretasa para el petróleo es del 5% de dónde a dónde la sobretasa con un precio internacional mayores del 10 por ciento y finalmente para precios superiores del petróleo al promedio de los últimos 20 años entonces la sobretasa del 15%“, agregó el jefe de Estado.

El presidente también explicó que hay una tasa diferencial para el carbón que comienza un poco más tarde “porque sus costos de producción son diferentes y llega hasta un máximo del 10% de su impuesto de renta”.