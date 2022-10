El Congreso le dijo sí a la construcción de la Paz Total en Colombia: MinInterior

Luego que la Cámara de Representantes aprobara en cuarto y último debate la prórroga a la Ley de Orden Público, que permitirá al Gobierno avanzar en su política de Paz Total y la cual pasará a conciliación la próxima semana, el ministro del Interior, Alfonso Prada agradeció la decisión.

“Muchas gracias, es el inicio hacia la profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para para pasar la página definitivamente, del baño de sangre en que todavía estamos sumidos, del retraso al que nos somete el conflicto armado, que nos debe conducir hacia la paz total, donde la vida sea digna y podamos vivir sabroso, en paz y dignamente”, dijo Prada.

Así mismo, Prada indicó que se tiene un producto más sólido más sólido y mas robusto. “El proyecto determina todas las condiciones en las que podemos avanzar en diálogos y negociación con grupos guerrilleros que les reconocemos estatus políticos y con los cuales vamos a iniciar procesos de paz. Eso reduce el 50% de la violencia en Colombia. Nos falta llegar al Congreso con una ley del acogimiento que estamos terminando de elaborar y con eso completaríamos el articulado necesario”, agregó.

También, el jefe de la cartera Política se refirió al tema del servicio militar en el país. “El servicio militar no se elimina, pero se crea una alternativa de servicio social para que sea un servicio que genere un valor agregado en la sociedad”, manifestó.

Finalmente, Prada aseguró que no se va a crear una ley individual para aquellas personas que le han fallado a la paz, simplemente no se cierra la puerta al diálogo. “Se ha pedido que tengan gestos de paz y cese de hostilidades y no quedan cerradas las puertas para ninguna ruta de violencia”, dijo.