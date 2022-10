¿Los hijos de los congresistas presentaron el servicio militar?

Tras la decisión tomada en la plenaria del Senado con 39 votos a favor y 37 en contra por la eliminación del artículo del proyecto de ley de la paz total que creaba el Servicio Social para la Paz, como alternativa al servicio militar obligatorio, Sigue La W habló con berner Zambrano, senador del Partido de la U, quien votó a favor de esta.

En principio, Zambrano comentó que en la Comisión Primera tuvo la oportunidad de acompañar un acto legislativo donde paso a paso hay una transición hasta el 2040 para terminar el servicio militar obligatorio.

Asimismo, dijo que es un proceso transitorio porque de lo contrario no tendría como defenderse las diferentes problemáticas en los diferentes municipios y veredas donde se lleva a cabo este servicio.

“Creemos que ese tiene que ser el mecanismo porque está contemplado que las Fuerzas Militares están guiadas por la Constitución”, afirmó.

Con respecto a su voto a favor, recalcó que inicialmente votó que no, que no fuera eliminado el servicio militar obligatorio, “porque venía en el acto legislativo”.

En este sentido, contó que su hijo no presentó servicio militar porque estaba estudiando, “porque quien presta el servicio son más personas de escasos recursos, uno ve a la gente que no tiene cómo pagar la libreta militar”.

Sin embargo, considera que si es necesario eliminar el servicio militar, pero esta propuesta que busca dar un tiempo establecido para que se termine, sería una buena alternativa.

Por su parte, Ariel Ávila contó que él no prestó servicio militar y recalcó que sus hijos hasta ahora tienen meses de nacidos, por lo que claramente no lo han hecho.

“En cualquier país del mundo hay que aprender a trasmitir los conflictos de forma pacífica sin tener que acudir a las armas”, dijo.

Además, aseguró que es un demócrata y pacifista y “no me gusta manejar armas, por eso nunca he aprendido a manejar un fusil, por eso no estoy de acuerdo con el servicio militar y con que a alguien se le obligue a prestar este”.

La proposición fue impulsada por las senadoras del Centro Democrático, Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, quien en entrevista con Sigue La W advirtió que “la patria se honra con la bandera, con los símbolos patrios, el himno nacional y prestando un servicio que no es empuñar un arma para la guerra. Las repúblicas libres tienen ejércitos sólidos porque saben que en cualquier momento pueden estar expuestos. No existe otra forma, ni otra figura, desafortunadamente el ser humano no tiene un nivel de conciencia evolucionada para no tener que usar las armas para imponer la autoridad y el orden”.