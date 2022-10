La patria se honra prestando un servicio militar: María Fernanda Cabal

Con 39 votos en contra, la plenaria del Senado eliminó el artículo del proyecto de ley de la paz total que creaba el Servicio Social para la Paz, como alternativa al servicio militar obligatorio.

Sin embargo, este martes 25 de octubre se volverá a discutir el tema con el propósito de buscar una nueva oportunidad para está modificación que está consignada en un proyecto de reforma constitucional impulsada por el senador Humberto de la Calle y el representante Daniel Carvalho.

En Sigue La W la senadora María Fernanda Cabal, se refirió a la propuesta que buscaba que durante 13 meses los jóvenes realizaran labores sociales como el trabajo con víctimas del conflicto, pedagogía ambiental y alfabetización digital en zonas rurales o urbanas.

La senadora del Centro Democrático aseguró que “hay un déficit de personal en todas las fuerzas y este se cubre con el servicio militar obligatorio; algunos van para la Policía, la Armada y otros para el Ejército de Colombia. Dentro de estas mismas fuerzas el servicio social se presta, pero esto es un mico que tiene la izquierda”.

En ese sentido añadió: “La patria se honra con la bandera, con los símbolos patrios, el himno nacional y prestando un servicio que no es empuñar un arma para la guerra. Las repúblicas libres tienen ejércitos sólidos porque saben que en cualquier momento pueden estar expuestos. No existe otra forma, ni otra figura, desafortunadamente el ser humano no tiene un nivel de conciencia evolucionada para no tener que usar las armas para imponer la autoridad y el orden”.

“Van a disfrazar un servicicio social obligatorio. ¿Es un reclutamiento electoral? Para después darle un dinero como proponen para todos estos de la primera línea (...) si usted profundiza el tema, aquí hay una trampa en la lógica y el discurso, todos los Estados libres necesitan una fuerza pública seria”, puntualizó.