Con duras palabras, gerente de Lotería de Manizales arremetió contra el alcalde

Una fuente de entera credibilidad le hizo llegar a W Radio algunos apartes de un audio con palabras de grueso calibre en el que el gerente de la Lotería de Manizales, Arturo Espejo, arremete contra el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín.

La situación se habría desencadenado después de que, en un debate de control político citado por el Concejo de la ciudad en días pasados, se conociera del presunto acoso y persecución laboral por parte del gerente de la entidad hacia sus funcionarios.

En una de las conversaciones, Espejo dice lo siguiente: “Y yo, a diferencia tuya, no necesito plata, soy rico por naturaleza. Tú eres una güeva, tú eres un idiota, ¿no te ves la cara? No te dan ni una mamada por estúpido, eres un “loser” (perdedor), eres un idiota”.

En otro audio, manifestó lo siguiente: “Por favor, mi integridad física, depende de Carlos Mario Marín, quien me está amenazando de muerte, quiere matarme, me ha hecho de todo. Por favor quiero que todos sepan que yo estoy bien, pero pienso que el tipo me va a matar”.

Este medio de comunicación ha tratado en varias ocasiones comunicarse con el abogado del funcionario, para conocer la posición de lo que ha estado ocurriendo durante las últimas horas y semanas con respecto al señor Arturo Espejo, pero no ha sido posible.