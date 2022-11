Reforma tributaria: petroleras y mineras no podrán deducir regalías en renta

La Cámara de Representantes aprobó este jueves el artículo de la reforma tributaria que imposibilita a las petroleras y mineras para que deduzcan el pago de regalías de su impuesto de renta.

Recordemos que el Senado aprobó este mismo artículo el miércoles, por lo cual una vez sea sancionado por el Presidente se empezará a aplicar según la ley.

También fue aprobada la sobretasa para las empresas petroleras (hasta 15%) y de carbón (hasta 10%).

Al respecto, Fedesarrollo señaló que la reforma prácticamente duplicaría la tasa efectiva de tributación del sector, aumentándola del 36,0% al 70,3%, un aumento de 34,3 puntos porcentuales.

“La alta carga fiscal propuesta para el sector minero-energético en general, y para la industria del petróleo en particular, pone en riesgo la inversión requerida para extraer los recursos descubiertos no desarrollados en contratos existentes y reduce la probabilidad de extracción de crudo de nuevos descubrimientos en contratos recientes, pues no alcanzarían la rentabilidad mínima esperada”, advierte el centro de pensamiento.