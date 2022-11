Testigo que se atrevió a hablar sobre Federico Gutiérrez saldrá del país

Colombia

W Radio conoció que el principal testigo en contra de los mayores capos del narcotráfico de Medellín se encuentra sin protección.

Se trata de Henry Joany Cifuentes, testigo en más de 100 procesos y cuyo testimonio ha servido para la captura de jefes de bandas criminales como la de alias ‘El Montañero’ –jefe criminal de Bello–, alias ‘Pocho’ y alias ‘Titi’ –jefes de ‘Los Pachelly’–, alias ‘Reblujo’, alias ‘La Zorra’ y alias ‘Duque’ –jefes de ‘Los Chatas’–, entre otros.

Cifuentes era reconocido por identificar grandes figuras de la delincuencia en Medellín durante la administración de Federico Gutiérrez, aunque también se ha caracterizado por uno de los escándalos más sonados de esa Alcaldía.

El testigo aseguró que muchas identificaciones de criminales fueron organizadas por miembros de la Fiscalía General de la Nación y funcionarios.

“Yo me hablaba con el fiscal Daniel Tapias (hoy fiscal seccional de Norte de Santander y quien en ese entonces trabajaba directamente con Claudia Carrasquilla), ellos me llevaban a la oficina en el Palacio de Justicia y me entregaban sobres con fotos y pruebas, yo me lo aprendía todo para llegar a los juicios con todo un libreto”, aseguró en W Radio.

Cifuentes dice que fue citado a la oficina de Protección y Asistencia y allí le indicaron que debía excluir de sus declaraciones ante la justicia al entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez, al exsecretario de seguridad Gustavo Villegas, sobre nexos con la oficina de Envigado, y a otros funcionarios.

Ahora, esta emisora se enteró de que Cifuentes se encuentra sin protección y abandonará el país en los próximos días, lo que pone en riesgo sus testimonios ante la justicia.

El testigo asegura que existe una medida provisional, tras interponer una acción de tutela, que ordena su protección inmediata. Pero esta no ha sido cumplida por las autoridades colombianas, por lo que compró un tiquete de avión sin regreso.