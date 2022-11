Findeter no ha abierto licitaciones para 'Vías del Samán': Gobernador de Risaralda

Aún no ha licitaciones para el proyecto Vías del Samán / Foto: Gobernación de Risaralda

En medio de su intervención en la apertura de los diálogos regionales vinculantes, el gobernador de los risaraldenses Víctor Manuel Tamayo, habló de las múltiples necesidades que tiene este departamento en materia de infraestructura vial tanto urbana como rural, pues la ola invernal continúa generado estragos en las carreteras de este región del territorio Colombiano.

Expresó puntualmente, que las Vías del Samán, este importante proyecto que busca mejorar la comunicación entre Risaralda y Valle del Cauca, y que se logró por medio de un esquema público, continúa a la espera de que desde Findeter abran las licitaciones respectivas para dar paso a la construcción de las diferentes calzadas.

"Tenemos las vías colapsadas y nuestros campesinos no tienen cómo sacar los productos. Cuando fui nuevamente electo, me encontré que el peaje de Cerritos había vencido su concesión y algunos querían volver a entregarlo a un privado, y yo me opuse y logramos sacar un esquema público para que en menos tiempo se hiciera más inversión y es lo que hoy conocemos como 'Vías del Samán', proyecto que está a la espera de que Findeter saque las licitaciones para estas obras tan necesarias para Risarada y Valle del Cauca", manifestó.



Pese a que en constantes ocasiones las autoridades a nivel nacional y específicamente desde el Invías, han informado que los recursos para este proyecto están aprobados, aún no hay procesos licitatorios abiertos para la adjudicación de dichas obras.