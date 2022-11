Pienso cómo se sentiría el perro: Matt Beisner, especialista comportamiento canino

Matt Beisner, especialista comportamiento canino, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para contar cómo se volvió un experto adiestrador de perros, destacando que tuvo que superar su miedo a esos animales.

“Cuando era un niño pequeño amaba los perros, en Halloween vi un pastor alemán, se me acercó y me dio miedo, un problema que duró alrededor de 30 años. Luego de salir de prisión me resguardé con mi pareja, ella tenía un perro pequeño y desde ahí comenzó”, mencionó.

Asimismo, se refirió al proceso para aprender a modificar el comportamiento de los perros desde su experiencia.

“Comencé cuando vi a un entrenador en la televisión, pero vi que ese entrenamiento no era bien educado. Me inspiré en mi miedo y encontré un secreto: ayudar al perro para que cambie. Los perros cuando tienen problemas de comportamiento es porque no se sienten bien”, dijo.

“Pienso cómo se sentiría el perro y busco la forma para tratar cambiar al animal”, añadió.

Finalmente, dijo que cree que no hay perros malos, sino que es un tema del miedo que el animal le siente a la persona o, al contrario.

“Cada perro merece una segunda oportunidad”, concluyó.