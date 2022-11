¿Esperanza Gómez habría recibido más ataques a sus cuentas por hablar de políticos?

Esperanza Gómez: “en las fotos que me censuran no estoy desnuda”

En La W la actriz de cine para adultos, Esperanza Gómez, se refirió a la tutela que presentó ante la Corte Constitucional debido a que la red social Instagram desactivó su cuenta personal, la cual superaba los cinco millones de seguidores.

La pelea judicial de la actriz contra Facebook Colombia, Instagram Colombia y Meta Platforms, inició en 2021 luego de que en marzo y noviembre la red social le eliminara seis de sus publicaciones bajo el argumento de que el contenido “infringía las normas comunitarias”.

De acuerdo con Gómez, en estas imágenes no está completamente desnuda, “en ningún post de Instagram nunca he expuesto una imagen pornográfica, sensualidad sí, la sensualidad no es pornografía”.

En ese sentido señaló que: “lo que peleo es la igualdad y el derecho a la equidad, por qué a mí me están censurando y castigando cuando la mayoría de mis posts trato de hacerlos igual a las otras cuentas para mantenerme dentro de los parámetros y las normas de comunidad de estas plataformas que no permiten pornografía (…) yo no ofrezco servicios sexuales dentro de estas plataformas porque yo no soy prostituta, yo soy actriz porno”.

“Para vender pornografía tengo mis plataformas pornográficas. Las redes las utilizo para vender la marca de Esperanza Gómez, yo soy un producto, una marca, una empresa”, añadió.

Esperanza Gómez aseguró que dentrás de esto habría un grupo de personas no les conviene que la actriz sea una persona tan reconocida, “porque a pesar de pertenecer a la industria del entretenimiento adulto tengo el cariño de cientos de personas y siento que eso les molesta”.

Por otro lado, la reconocida actriz se refirió a acciones que relaciona con las medidas que ha tomado la red social con su cuenta.

“Siento que a mí me empezaron a atacar de manera más fuerte cuando empecé a hablar de política y de ciertos políticos. Ahí empezaron los ataques más agresivos y masivos a mis redes sociales”, puntualizó.

Cabe resaltar que, en varias ocasiones, Gómez ha dado opinión frente a temas políticos y problemáticas que vive el país.

Escuche la entrevista completa: