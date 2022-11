¿Es viable construir aviones y que Satena viaje a Europa? Excomandante FAC responde

En diálogo con La W, el excomandante de la Fuerza Aérea del general Guillermo Leon, se refirió a la propuesta que lanzó en las últimas horas el presidente Gustavo Petro para qué en Colombia se fabrica aeronaves y Satena viaje a Europa para que sea “la aerolínea bandera de Colombia”. Según el oficial, esta última idea no es fácil de desarrollar .

Sobre la construcción de aviones de fabricación Colombiana añadió: “El primer comentario sería decir que en buena hora se está desarrollando e impulsando la industria en Colombia, tenemos una deuda con el sector es un gran potencia y desarrollo económico, Colombia está retardada en impulsar de manera decidida el desarrollo de tecnológica y fabricación de Aeronaves, en el año 2010 se inició la construcción de aviones de entrenamientos primarios, son los equipos donde se da la instrucción básica”.

“Creo que ganas hemos tenido y esta sería una buena línea para desarrollar en la economía del país, es importante y hay elementos que ya se han caminado que nos permite pensar que tenemos esa posibilidad de seguir creciendo. Lo mismo con los Satélites el proyecto viene desarrollándose desde hace varios años, el segundo es un desarrollo mixto, el tercero si debe ser con desarrollo colombiano.”

Entretanto, sobre la propuesta del presidente Petro, de potenciar a Satena a través de la Fuerza Aérea Colombiana para prestar rutas no solo a Venezuela y algunas regiones de Colombia, sino a otros continentes, el oficial dijo: “es otro tema diferente, hay que mirar con mucho cuidado. Este es un tema para cogerlo con pinzas, nosotros tenemos a Satena con una misión particular y especial en Colombia, ir a sitios donde no hay servicios aeronáuticos eficientes (…) cuando uno habla de proyectar a Satena está hablando de otras ligas, se requieren flotas apropiadas que puedan cumplir con los desplazamientos y autonomía y compensen en costo”.

“Si uno va a Europa tiene que pensar en aviones 3-30, aviones 7-87, que tengan la autonomía para poder cruzar el Atlántico sin escalas, estamos hablando de grandes inversiones en cuanto a los costos, las empresas tienen aviones para reemplazar otros, una empresa que no tenga aeronaves suficientes, le va costar mucho más, esto tiene muchos riesgos, antiguamente algunos países tenían empresas que tenían del Estado, la historia de estas empresas todas fueron absorbidas por la misma competencia porque tienen mucho más músculo. Es una iniciativa que hay qué evaluar con mucho cuidado”.

Escuche la entrevista completa: