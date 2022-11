Novak Djokovic hace historia: un nuevo récord para el tenista

Novak Djokovic venció a Casper Ruud en parciales de 7-5 y 6-3 y se quedó con el Torneo de Maestros en Turín. Con este triunfo, el serbio igualó la marca de Roger Federer como máximo ganador del certamen con seis coronas al vencer también en 2008, 2012, 2013, 2014 y 2015.

El exnúmero uno del mundo también se convirtió en el maestro más longevo al coronarse con 35 años y 182 días. Sin embargo, el récord más importante lo consigue al ganar de manera invicta y llevarse el mayor premio en la historia del deporte ‘blanco’ con 4.600.000 euros. Además, cosechó un total de 1500 puntos ATP.

A pesar de lo anterior, el tenista no finaliza el año en lo más alto del ránking, sino en el quinto lugar. Esto teniendo en cuenta que ‘Nole’ no sumó puntos por su victoria en Wimbledon tras la decisión del Grand Slam de no permitir tenistas rusos y bielorrusos que motivó la no repartición de puntos por parte de la ATP.

Djokovic tuvo una temporada inusual debido a su decisión de no vacunarse frente al Covid-19 por la cual se perdió varios torneos. Ya se confirmó que en 2023 sí podrá participar en el Abierto de Australia tras la anulación de su sanción y se espera que pueda tener una temporada regular con la reducción de las medidas frente a la pandemia.