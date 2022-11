Continúa polémica: MinDefensa responde a Duque tras crítica por salida de Generales

Luego de que en la presentación del libro que relata su paso por la presidencia de Colombia, el expresidente Iván Duque aseguró que sacar a 60 generales era un ‘desprecio’ a los más de 30 de formación, el Ministro de la Defensa Iván Velásquez, respondió al exmandatario y aclaró que en el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, no hay persecución contra policías o militares.

“Las Fuerzas Militares y la Policía son instituciones que no están adscritas a ningún gobierno, si lo que dice el expresidente Duque es que es gente de su gobierno, no sabía que él tenía particularmente militares y policías de su gobierno. Nosotros tenemos Fuerzas Militares y Policía del Estado colombiano. No hay ninguna actividad de persecución, se habían planteado los cambios en las cúpulas y las razones por las que se habían producido, no tiene nada que ver qué se haya prestado un servicio al país en los años que Duque estuvo en la presidencia”, contestó Velásquez al exmandatario.

Por eso, el ministro fue enfático en decir que “aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa es que esta Fuerza Pública sea profesional en todo el sentido de la palabra. Queremos una política de dignificación y de mejoría de la calidad de vida de los soldados y los agentes de policía (…) se realizaron juntas de generales en los últimos días y se definió en la valoración que se hizo, a llamar a calificar servicios al General Martín”, enfatizó.