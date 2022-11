“A mí no me amenace”: Catherine Juvinao a Gustavo Bolívar

Tarjeta roja para el senador Gustavo Bolívar, quien en su cuenta de Twitter de más de 1′400.000 seguidores expresó:

“Representante Juvinao presente pruebas de que el Pacto Histórico le debe favores a Alexander Vega (…) si no presenta pruebas, le exigimos retractarse de esa calumnia que le hace juego a la derecha o pierde todo respeto”.

Suárez desde Al Oído preguntó: ¿Qué es eso de pierde todo el respeto? ¿Acaso el trabajo de la representante que la tiene ahí y no llegó por lista cerrada qué? ¿Son incuestionables?

Al conocer el trino, la representante Juvinao que causó polémica por sus cuestionamientos en las últimas horas le respondió:

“Senador @GustavoBolivar a mí no me amenace, yo les hice una pregunta. Y usted sí que no aprende de sus errores, en 2020 se dejó embaucar de Vega, lo defendió y ya vio cómo salió de mal ese Código. ¿Ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién está perdiendo el respeto aquí”, trino.

Al cierre Catalina Suárez dijo: “Respeto señores congresistas y debate limpio. Senador Bolívar, preguntar no es afirmar, bájele revoluciones y respete el sentido del debate en la corporación. Eso de lanzar a hogueras de redes a otros y quemar opositores ya es hora de que lo dejen atrás.”