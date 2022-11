Audiencia de imputación de cargos al fiscal Daniel Hernández será el 2 de diciembre

Colombia

La historia que hoy voy a contarles nace hace casi 34 años.

Y como muchas en mi vida, está atada a la memoria con una frase que me sigue produciendo un escalofrío que recorre de arriba abajo mi columna vertebral: “Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica”.

Murieron 12 de los 15 miembros de una comisión judicial del Cuerpo de Instrucción Criminal de la época que había ido al Magdalena Medio a investigar la masacre de 19 comerciantes.

Los atacantes, vestidos con uniformes militares, amarraron a los funcionarios y se los llevaron en los dos camperos Toyota en los que se transportaban los funcionarios.

Al principio, creyeron que los atacantes eran guerrilleros. Pero, en realidad, eran paramilitares financiados por el capo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’, y entrenados por el mercenario israelí Yair Klein. El jefe era Alonso de Jesús Baquero, alias ‘El Negro Vladimir’.

Uno de los tres sobrevivientes, que se salvó haciéndose el muerto, fue Manuel Díaz. Él narró que el primero en caer fue el funcionario judicial Luis Orlando Hernández Muñoz.

Hernández Muñoz dejó una viuda y dos niños huérfanos.

El mayor de ellos es Daniel Ricardo Hernández. Con mucho esfuerzo, logró estudiar, convertirse en abogado y, con el tiempo, en uno de los fiscales más reconocidos de Colombia.

Hernández fue uno de los fiscales de apoyo del caso Odebrecht.

En las últimas horas, El Reporte Coronell supo que la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento será el viernes de la próxima semana, 2 de diciembre, a las 8:30 de la mañana ante el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Víctor Andrés Salcedo Cifuentes.

Al fiscal Daniel Hernández lo procesarán por prevaricato por omisión por –supuestamente– no haber tramitado debidamente las órdenes de captura contra tres brasileros de Odebrecht y también porque presuntamente amenazó al testigo Otto Bula para que no declarara contra unos implicados.

La semana pasada hablé por teléfono con Otto Bula y le pedí que me contara cómo había sido la historia de la supuesta amenaza. No me quiso decir nada, ni siquiera contarme si realmente lo había sentido como una amenaza. Me prometió que, cuando estuviera listo para hablar, lo haría conmigo.

Otto Bula actuó como repartidor de sobornos de Odebrecht, es un viejo político y negociante de Córdoba, socio de andanzas de Mario Uribe, el expresidente del Senado condenado por parapolítica.

Uno de los casos más emblemáticos que maneja el fiscal Daniel Hernández es el de soborno de testigos y fraude procesal contra el autodenominado “abogángster” Diego Cadena, a quien logró llevar a juicio.

El eventual y casi seguro relevo del fiscal Hernández de ese caso es motivo de celebración para Cadena y sus allegados. Piensan que sin Hernández podrá escapar de las evidencias documentadas que pesan contra él.

También le ayudaría mucho al expresidente Álvaro Uribe, cuyo primo Mario Uribe ha sido gran amigo y compañero de andanzas del presunto testigo amenazado Otto Bula.

En las últimas horas, además, el corrupto empresario Carlos Mattos quien fue condenado gracias al trabajo del fiscal Daniel Hernández y de su compañero Álvaro Betancur, aseguró que lo que ha dicho contra el periodista Gonzalo Guillén fue resultado de la presión de esos fiscales.

Todos estos asuntos los que tendrá que dirimir la cuestionada Fiscalía de Francisco Barbosa.

De momento, lo único seguro es que el viernes de la semana entrante será la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Daniel Hernández, el fiscal que siendo niño soñó con impartir justicia mientras sepultaba a su padre asesinado también buscando justicia para las víctimas de una masacre.