Gobierno Nacional y damnificados de La Mojana aún no llegan a acuerdos definitivos

Una reunión de cerca de 6 horas entre delegados del Gobierno Nacional y voceros de La Mojana el pasado 22 de noviembre, aún no convence a las comunidades de esta subregión que comprende municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, pues aseguran que no se conocen las anheladas soluciones de fondo que permitan superar las inundaciones que enfrentan desde hace un año y tres meses.

De esta reunión referenciada y adelantada en la ciudad de Montería, en la que, además, no se permitió el ingreso a la prensa, se levantó un acta inicial. En este documento se pactaron varios acuerdos que seguirán siendo analizados en un próximo encuentro, el 30 de noviembre del presente año en San Marcos, Sucre.

“Yo no firmé el acuerdo porque no le veo sensatez al Gobierno Nacional, no genera credibilidad, ni con cosas mínimas para ir superando la difícil situación que vive la gran región de La Mojana. No hubo lo mínimo, que era autorizar el Canal de La Esperanza, que es lo que nos está dando la solución en el momento; disculpas van y disculpas vienen”, dijo Arnulfo Betancourt, vocero de los productores de La Mojana.

“Quedamos para el 30 de noviembre, para adelantar una gran reunión con toda la región y que el Gobierno Nacional nos diga lo del Canal de La Esperanza, si se sigue ampliando porque no hay impedimentos ni ambientalmente, ni económicamente; conclusión, el Gobierno no quiere solucionar la problemática de La Mojana”, puntualizó el vocero de los productores.

De momento, los acuerdos a los que se habría llegado, inicialmente, serían los siguientes: la realización de los estudios técnicos que desarrollará el Batallón de Ingenieros Militares y la Fuerza de Tarea Aquiles, dirigidos al cierre de 'Cara de Gato'.

-El Gobierno Nacional se compromete a ajustar el CONPES 4076, para incluir dentro de las actividades el diseño de la solución definitiva de las inundaciones de La Mojana.

-Se instalará una mesa de seguimiento en la que participarán varios funcionarios del Gobierno Nacional (UNGRD, DAPRE, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte y Findeter).

-La primera mesa de seguimiento se realizará el 30 de noviembre en San Marcos, Sucre. “Será encabezada por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- de forma indelegable. En el marco de esta mesa se concertarán las condiciones del dragado del Canal de La Esperanza. En caso de no poder producirse ese día, las partes concertarán una nueva fecha, que en todo caso, sesionará en un plazo no mayor a los 15 días”, se precisa en el acta de la reunión sostenida.

Tras lo expuesto, las comunidades de La Mojana suspendieron la jornada de protesta que habían previsto para este 23 de noviembre, cuando habían anunciado tomarse el puente San Jorge (punto estratégico entre el interior del país y la Costa Atlántica) para ser escuchados.