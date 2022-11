Debate del subsidio al SOAT: ¿se tocará la tributaria? ¿premio a la accidentalidad?

Hay polémica en el país debido a la decisión del Gobierno Nacional de implementar un descuento del 50% en las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, a motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, autos de negocio y servicio público urbano e intermunicipal. Debido a esto, en Sigue La W hicimos un debate sobre las consecuencias de esta decisión y qué tanto aliviará los bolsillos de los colombianos.

Para iniciar habló Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático, quien se opone tajantemente a esta decisión, a pesar de reconocer que sí beneficiará a quienes acceden a este seguro.

“Hasta hace unos días que estábamos en el debate de la reforma tributaria le preguntamos al ministro a qué iba a dirigir el monto de 20 millones de pesos, nunca hubo una precisión, nunca nos dijeron que 2 billones al año, y creciendo, iban a estar destinados a subsidiar la tarifa del SOAT de motos, taxis y microbuses”, dijo.

Añadiendo que “hay una defraudación por no decirle al Congreso que ese gasto público se iba a destinar para eso y deja mucha preocupación porque quién desmonta ese subsidio a futuro (…) aunque suena bien y hay sectores que necesitan la accesibilidad de este seguro, hay quienes tienen los recursos y aun así evaden el pago, no hace bien el Gobierno en no tener una distinción de quién puede pagar o no”.

En cuanto a las soluciones que se podrían implementar, el representante indicó que hay que buscar alternativas en donde se pueda pagar mensualmente para evitar la evasión.

Por su parte, Carlos Guevara, senador del Partido MIRA, comentó que se siente satisfecho con lo anunciado puesto que era un compromiso del Gobierno de Gustavo Petro. “El SOAT es una bomba de tiempo, que está con varios elementos, el costo, alto nivel de accidentalidad, fraude, corrupción, problemas de seguridad vial, es un conjunto de partes que ponen un sistema en crisis”.

En esa misma línea, Guevara indicó que “cada artículo del código de tránsito es un negocio, hay que revisar qué está pasando con las escuelas de conducción, cómo se está entregando la licencia”.

Para finalizar puntualizó que “me gusta la medida en virtud que está encaminada a la justicia social porque los motociclistas no tienen cómo pagar el SOAT (…) el conductor termina pagando una cantidad de arandelas, que, a nuestro juicio, no debería ser”.

Por último, Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de Transporte de la Universidad Javeriana, también participó en el debate asegurando que “tener una moto es un acto de responsabilidad con todos (…) vemos muchos elementos que no están siendo controlados y que requieren el control, no solo es llevar el SOAT”.

Escuche el debate completo a continuación: