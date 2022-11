Los equipos no se tienen que preocupar del arbitraje, sino del performance: Conmebol

Alejandro Dominguez. (Photo by Alex Pantling/Getty Images) / Alex Pantling

A propósito del Mundial de Qatar 2022, W Radio conversó con Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, sobre el futuro del fútbol y aquellas condiciones que destaca de los equipos suramericanos que disputan este torneo.

Uno de los temas por los que se le preguntó fue el nivel del fútbol y el arbitraje, a lo que respondió que los jugadores se deben concentrar en ofrecer sus mejores actuaciones.

“Los equipos nunca se tienen que preocupar del arbitraje, sino de hacer su mejor performance, en eso creo que las organizaciones suramericanas han demostrado que están en muy buena calidad y confío plenamente en que vamos a seguir adelante, pasando a la siguiente fase y haciendo historia”, aseguró el presidente de la Conmebol.

En cuanto a las novedades tecnológicas en el fútbol, indicó que no hacen falta recursos, sino capacidad de entrega.

“Estoy seguro de que no es una falta de tecnología, no faltan de recursos, lo que nos ocurre es que somos un continente tan grande, donde compiten 91 equipos y a veces en simultáneo. Lamentablemente lo que no hay es la capacidad de entregar la tecnología que nosotros necesitamos, pero fuimos la cooperación que propuso y se impuso a que se implemente el VAR, somos pioneros en el uso y el pedido del uso de la tecnología en el fútbol”, expresó.