“Resolución de Conclusiones de la JEP carece de toda proporcionalidad”: Clara Rojas

El pasado viernes 25 de noviembre, la Sala de Reconocimiento emitió la Resolución de Conclusiones contra dirigentes de la exguerrilla de las Farc, luego de que estos reconocieran más de 21.300 secuestros cometidos en el conflicto.

Según la resolución, los antiguos exsecretarios de la guerrilla podrían tener ocho años de sanciones, mientras que, para Rodrigo Londoño, serían solo cinco años de sanción.

De acuerdo con la abogada Rojas, con ocasión del proceso de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció sanciones que implican una privación de libertad entre 5 y 8 años si aportan verdad y de 20 años en caso de que no lo hagan. Pero lo que afirma esta resolución de conclusiones, es que Rodrigo Londoño tendrá una pena inferior a cinco años con el argumento de que él no tenía el personal a cargo, ni mando: “cuando todos sabemos que las Farc no movía ni siquiera una hoja sin el permiso del secretariado”, agregó Rojas.

Tal como aseguró Rojas, los miembros del secretariado de la guerrilla de las Farc eran autores intelectuales y físicos de los delitos, por lo que, esta decisión de la Jurisdicción carece de toda proporcionalidad al imponer las sanciones.

Para Rojas, la JEP no está reconociendo la gravedad de estos hechos que son delitos de lesa humanidad: “esta decisión es opuesta al sistema de justicia de reparación para las víctimas”, expresó la abogada Rojas.

Finalmente, Rojas señaló como propuesta crear un fondo con todos los bienes de las Farc para reparación, pero alterno al fondo de reparación a las víctimas de la Unidad de Víctimas.