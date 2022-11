“Deplorable”: Petro indignado por caso de mujer que fue esposada con bebé en brazos

Recientemente se hizo viral el caso de una mujer que fue retirada de un local del Centro Comercial Serrezuela en la ciudad de Cartagena. Es Norelys Álvarez, quien ha asegurado que la empresa donde trabajaba aún le debe una liquidación.

En videos difundidos a través de redes sociales, se observa cómo Norelys Álvarez pide a los uniformados que no la traten como una delincuente, pese a estar con un bebé en brazos.

Sin embargo, fue retirada del local esposada y le fue impuesto un comparendo por alteración al orden público.

“Nunca me he negado a aceptar la liquidación, cuando me acerque al almacén para reclamar fueron los encargados del local los que llamaron a la Policía”, explicó para W Radio.

Su caso también fue mencionado por el presidente Gustavo Petro quien, indignado, se refirió sobre la forma en la que trataron a esta mujer en Cartagena.

“El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”, indicó Gustavo Petro en su cuenta de Twitter.