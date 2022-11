Video: la sacaron con Policía por reclamar sus derechos laborales

En las últimas horas fue difundido un vídeo a través de las redes sociales, en el cual una mujer es retirada de un local del Centro Comercial Serrezuela de la ciudad de Cartagena. Se trata de Norelys Álvarez quien afirma que la compañía del empresario Jon Sonen le adeuda una liquidación que supera los cuatro millones de pesos.

En los vídeos se observa la manera en que Norelys le pide a dos uniformados que por favor no la traten como un delincuente y que no la separen de su pequeña hija, sin embargo, es retirada del establecimiento esposada, además, le fue impuesto un comparendo por alteración al orden público.

Según el empresario Jon Sonen, se han seguido todos los conductos regulares en el caso y debido a la negativa de Norelys para recibir su liquidación es que aún siguen presentándose estos hechos; al respecto, Álvarez afirma que no es cierto y que sigue esperando luego de dos años el pago de su liquidación.

“Nunca me he negado a aceptar la liquidación, cuando me acerque al almacén para reclamar fueron los encargados del local los que llamaron a la Policía”, explicó.

El hecho que más allá de la denuncia de Álvarez causo indignación debido a la actuación de los uniformados, teniendo en cuenta que la mujer estaba con sus dos hijos, fue explicado por la denunciante, “Cuando llega la Policía yo me presentó con el oficial de Policía y le explico que estoy allí para que me comuniquen con recursos humanos, el administrador de la tienda dice que yo estoy alterando el orden público”.

Además, Norelys afirma que durante el tiempo que trabajó en la compañía tuvo que recurrir a interponer una tutela para que fuera afiliada al sistema de seguridad social, pues estaba en embaraza y no podía ser atendida.

“Para que me pudieran realizar la cesárea tuve que implementar una tutela porque me sacaron de la seguridad social, cuando tenía cinco meses de embarazo a través de una tutela que ganó es que deciden afiliarme”, señaló.

Según Norelys, la liquidación que en algún momento ofreció pagar la compañía no corresponde al valor real de la misma y por eso ella pidió que se revisará su caso, pero luego de dos años no ha recibido el pago.

“Me pidieron que la firmará y les dije que no, les expliqué porque no la firmaba y me pasan un reajuste por $4.467.000, sobre eso tengo pruebas. Fui a esa tienda por la situación económica”, explicó.

Sigue La W también indago al empresario Jon Sonen para conocer su versión al respecto, durante la emisión de nuestro programa lamento el caso, pero afirmó tener toda la disposición para superar las dificultades.

En primer lugar, Sonen, manifestó que lleva 25 años haciendo empresa en el país y que este tipo de casos son lamentables para la compañía.

“Lamento mucho el uso de la Fuerza Pública, no estaba enterado de esa visita, porque nuestra sede administrativa no es en Cartagena, es en la ciudad de Barranquilla”, señaló.

El empresario explicó que no es cierto que se le adeude dinero a la señora Álvarez, “quiero mostrarles la copia de la consignación por tres millones de pesos realizada en el mes de septiembre, ella ha iniciado un proceso de demanda atendido por nuestro departamento jurídico dando respuesta a esos requerimientos”.

