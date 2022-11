Críticas a la Policía de Cartagena por detención de una mujer en un centro comercial

No paran las críticas en redes sociales por un caso de aparente maltrato por parte de agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena contra una mujer que reclamaba su liquidación de una tienda Jon Sonen, ubicada en La Serrezuela, en el Centro Histórico.

Un video del procedimiento muestra cómo la mujer, con una niña en brazos, les reclama a los agentes que tratan de ponerle los brazos en la espalda y finalmente la esposan sin importarles la situación de riesgo en la que estaba la niña, una menor de unos cuatro años.

La mujer, quien lleva de la mano a otro de sus hijos, alega que esa tienda le debe su liquidación desde hace dos años y que decidió llegar a una de las sedes porque no le responden por otros medios.

“Llevó meses esperando y nada que responden, me tocó ir hasta allá y lo que hice fue pedirles que me ayudaran a que ellos me respondan. Yo fui a la Defensoría del Pueblo, puse el caso y ellos nada que responden”, explicó a La W Norelis Álvarez.

Sobre el procedimiento policial, indicó que le aplicaron un comparendo por supuesta alteración del orden público. “Me sacaron del lugar yo les dije que a dónde me iban a llevar y me hicieron firmar un documento que, por alteración del orden público, cuando en ese lugar solo estaban mis hijos y la persona de la tienda. Me hicieron firmar y me dijeron que fuera a una estación para pagar, les dije que cuando la tienda me pague la liquidación voy”, contó.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que el procedimiento se adelantó la tarde de ayer lunes y que adelantan las indagaciones para conocer por qué los agentes procedieron de esta forma con la mujer, sin embargo, no han dicho nada al respecto.

Quien sí se pronunció del caso fue el presidente Gustavo Petro. Vía Twitter indicó que “el respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos”.

La W ha contactado al Centro Comercial La Serrezuela y a la tienda Jon Sonne, pero no ha sido posible tener respuesta de este caso.